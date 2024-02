Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, cos’è?

Lo sapevate che esiste una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale. Ecco che cos'è, quando è stata scritta e il testo integrale. Perché è da parecchio tempo che si parla dei diritti degli animali ed è giusto smetterla di fare le orecchie da mercante

Forse non tutti sanno che esiste anche una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale. Si parla spesso di diritti degli animali, come se fosse una novità, ma in realtà è una tematica presente da tempo. Solo che il problema è sempre lo stesso: a parole siamo tutti molto abili nel sottoscrivere questo o quello, ma quando si tratta poi di passare alla pratica il discorso cambia (vedi anche la questione italiana relativa all’inserimento dei diritti animali nella Costituzione). Ma andiamo a scoprire che cos’è questa dichiarazione, quando è stata firmata (ben prima di quanto stiate pensando) e quale sia il suo testo integrale.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale: che cos’è?

Questa Dichiarazione Universale è una presa di posizione inerente i rapporti futuri fra l’uomo e le altre specie animali. Come leggerete, parla di etica ed è estremamente attuale, pur risalendo al 1978.

L’articolo numero uno è alla base di tutta la dichiarazione: l’egualitarismo fra specie non vuol dire che tutte le specie siano uguali fra di loro, questo perché esistono evidenti differenze di forme e capacità. Quello che la dichiarazione vuole sottolineare è un’eguaglianza di diritti: tutte le specie hanno diritto alla vita, fa parte dell’equilibrio naturale.

L’uomo non deve tornare alla vita primitiva, ma deve imparare a rispettare la vita e tutte le specie.

Storia e origini

La Dichiarazione Universale è stata redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale. Venne presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978, venendo poi sottoscritta da diverse personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico.

Il 15 ottobre 1978, poi, venne proclamata a Parigi presso la sede dell’Unesco. Erano presenti all’epoca:

Remy Chauvin, etologo e scrittore

Alfred KAstler, premio Nobel per la Fisica

S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell’Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi

George Heuse, professore

Laura Girardello, dottoressa

Giovanni Peroncini, dottore

Mario Girolami, professore

Clara Genero, professoressa

Da chi è stata sottoscritta?

Essendo stata proclamata all’Unesco, si deduce che i paesi che fanno parte dell’Unesco vi abbiano aderito. Sono 193 i paesi che fanno parte dell’Unesco, a cui bisogna aggiungere i diversi Membri Associati.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale: il testo integrale

Questo è il testo integrale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale (Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978):

Considerato che ogni animale ha dei diritti;

considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a

portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;

portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle

altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;

considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini

tra loro;

tra loro; considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia ad osservare, comprendere,

rispettare e amare gli animali. Si proclama: Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza. Articolo 2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto;

b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto

di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.

Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;

c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo. Articolo 3 a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;

b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè

angoscia. Articolo 4 a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto

di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;

b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. Articolo 5 a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha

diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie

della sua specie;

b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è

contraria a questo diritto. Articolo 6 a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme

alla sua naturale longevita’;

b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Articolo 7 Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad

un’alimentazione adeguata e al riposo. Articolo 8 a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i

diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia

d’ogni altra forma di sperimentazione;

b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. Articolo 9 Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato

e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore. Articolo 10 a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;

b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la

dignità dell’animale. Articolo 11 Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto

contro la vita. Articolo 12 Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un

delitto contro la specie;

b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio. Articolo 13 a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;

b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla

televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale. Articolo 14 a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a

livello governativo;

b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

