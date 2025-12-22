Oltre 4.000 posti di lavoro disponibili, con ottimi contratti e stipendi alti, sono a disposizione nel mese di dicembre 2025.

Dicembre rappresenta un mese cruciale per chi cerca un impiego nella Pubblica Amministrazione, con circa 4.000 posti disponibili in diversi settori strategici come sanità, vigilanza ispettiva, amministrazione pubblica e ricerca scientifica.

La fine dell’anno coincide infatti con la chiusura di molti bandi di concorso pubblico, offrendo un’opportunità irripetibile per laureati, diplomati e tecnici qualificati di assicurarsi un posto di lavoro stabile a tempo indeterminato. Di seguito, un quadro dettagliato delle principali selezioni aperte e delle scadenze imminenti.

Oltre 4mila posti disponibili nella Pubblica Amministrazione

Uno dei concorsi più attesi è quello congiunto Inps-Inail, che mette a disposizione 448 posti per ispettori di vigilanza da inserire nelle sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione si rivolge a laureati, anche triennali, e la scadenza per presentare domanda è fissata al 10 dicembre 2025. Parallelamente, l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha bandito un concorso per l’assunzione di 13 assistenti amministrativi rivolto a diplomati: una grande occasione per chi non possiede una laurea ma desidera entrare nella Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato e livello economico B1. Il termine per le candidature è il 6 dicembre 2025.

Per i giovani laureati in discipline giuridiche, economiche, statistiche e archivistiche, è aperto fino all’8 dicembre 2025 il concorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per 50 praticanti, con un rimborso spese mensile di 1.000 euro e durata del praticantato di 12 mesi. La Presidenza della Repubblica ricerca invece 10 coadiutori amministrativi diplomati (con 3 posti riservati a personale interno), con età massima di 40 anni (estesa a 45 per dipendenti pubblici). Questa selezione rappresenta una delle più prestigiose opportunità nella PA, con scadenza per le domande il 18 dicembre 2025.

Nel settore sanitario, la Regione Puglia ha indetto un concorso unico regionale per assumere 1.000 Operatori Socio Sanitari, con requisiti minimi di licenza media e qualifica OSS, e 1.000 infermieri con laurea triennale o diploma universitario e iscrizione all’Ordine Professionale. Le candidature si possono inviare fino al 22 dicembre 2025, con assunzioni a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie locali e ospedali regionali, capofila il Policlinico Riuniti di Foggia.

Anche a livello nazionale, l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova propone un maxi concorso per 641 infermieri, da distribuire tra cinque aziende sanitarie dell’area metropolitana di Genova. La gestione è unificata, ma i candidati devono indicare una sola struttura di preferenza. La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 dicembre 2025. L’ASL 4 Liguria ha invece aperto un bando per 100 posti di infermieri, suddivisi tra le sedi di Chiavari e La Spezia, con termine per le candidature fissato al 18 dicembre 2025.

Sul fronte tecnico-scientifico, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato due concorsi per 16 tecnologi e 2 collaboratori tecnici da inserire presso la sede di Roma, con scadenze il 17 dicembre 2025. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha indetto una selezione per 45 tecnologi di III livello professionale, con contratti a tempo indeterminato e candidature aperte fino al 17 dicembre 2025. I requisiti includono una laurea magistrale in discipline scientifiche come Fisica, Ingegneria, Informatica e altre affini.

L’Esercito Italiano ha aperto un bando per 47 posti da ufficiali in ruoli speciali, tra cui fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e Corpo Sanitario. È richiesta almeno una laurea triennale o magistrale, con valutazione positiva di titoli aggiuntivi per il personale sanitario. La scadenza per inviare domanda è fissata al 17 dicembre 2025. Infine, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha pubblicato un bando per 15 esperti economico-aziendali da inserire a tempo indeterminato nella sede di Roma, con termine ultimo per le candidature il 22 dicembre 2025.

Questi concorsi pubblici rappresentano un’importante opportunità per chi desidera avviare o consolidare la propria carriera nella Pubblica Amministrazione, con posti che spaziano da profili tecnici e scientifici a ruoli amministrativi e sanitari. Considerata la quantità e la qualità delle offerte, è fondamentale non perdere tempo e preparare con attenzione le domande, rispettando le scadenze imminenti.