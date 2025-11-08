Il freddo pungente si sta facendo sentire un po’ in tutta Italia e, allo stesso tempo, in tutte le case, si inizia a pensare all’accensione dei riscaldamenti.

“Ma quanto ci costano?” – è la domanda che tutti ci poniamo in questo periodo, memori del fatto che, proprio in inverno, i salassi sulle bollette di luce e gas sono in agguato. Forse, però, c’è una soluzione possibile a tutto questo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Riscaldare la casa si può e, anche, risparmiare. Sembra un binomio che, nell’insieme, va un po’ a cozzare ma se in casa abbiamo un sistema di riscaldamento eco ed anche efficiente, davvero la soluzione è dietro l’angolo.

Termoventilatore piccolo e economico

È arrivato il freddo autunnale. Questa volta è davvero tutta l’Italia ad essere entrata nella morsa del freddo perché, un po’ dappertutto, le temperature si sono abbassate, complice anche i venti freddi e l’aria fredda proveniente da Nord che sta sferzando il nostro paese. A parte questo, è necessario anche andare a guardare quelli che sono gli aspetti più generale di “quando fa freddo”.

Uno su tutti è proprio quello dei riscaldamenti. Sì, perché è proprio questo il periodo durante il quale iniziamo a pensare di accenderli nelle nostre case e, allo stesso tempo, è anche questo il periodo degli aumenti per quel che riguarda le bollette di luce e gas. I salassi, infatti, quanto anche le stangate arrivano a cavallo fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Come fare per evitare tutto questo? Stare in casa a morire dal freddo o cercare un metodo efficace per riscaldarla spendendo poco? Assolutamente no, soprattutto se pensiamo ad una stanza in particolare, al di là della camera da letto, dove il calore si deve sentire sempre, ed è il bagno. Come fare per non far sì che sia sempre freddo?

Ecco da Lidl cosa trovi in offerta

La soluzione è a portata di mano ed arriva proprio da Lidl, senza chiederti di pagare tantissimo per il solo riscaldamento. Possibile? A quanto pare sì: stiamo parlando del termoventilatore da parete della Tronic, che troverai da Lidl al prezzo imbattibile di 39.99€.

Ha due livelli di temperatura, da 1150 e 2000W ma la sua caratteristica più importante è che può essere usato anche nella sua versione inversa, ovvero come ventilatore.

Piccolo e maneggevole (le sue misure sono 50x17x11 cm) ti dà la possibilità di posizionarlo anche in stanze piccole, come il bagno appunto, e godere sempre di una temperatura calda e ottimale. Cosa aspetti? Corri subito ad acquistarlo: l’offerta è valida solo dal 14 al 16 novembre.