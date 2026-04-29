Dalla Danimarca all’Italia: cosa insegna lo studio su reti, autorizzazioni e mix energetico nazionale

Lo studio danese che mette le rinnovabili davanti al nucleare sul costo di sistema non offre una ricetta pronta per l’Italia.

Dà una chiave di lettura più utile del solito duello tra tecnologie prese una per una. Il punto, infatti, non è solo quanto costa produrre un megawattora. Il punto vero è quanto costa tenere in piedi un intero sistema energetico chiamato ad alimentare case, industria, trasporti e riscaldamento senza perdere equilibrio. Per questo il dato più interessante non è tanto quel 53% di convenienza registrato in Danimarca, quanto il metodo usato per arrivarci. Se si guarda a rete, accumuli, flessibilità della domanda e tempi di realizzazione, cambia il peso reale di ogni scelta. E per un Paese come il nostro il dibattito si sposta dall’ideologia a un terreno molto più concreto: infrastrutture e decisioni industriali.

Più sole, meno vento offshore: cosa dello studio si può portare in Italia

La Danimarca parte da condizioni molto diverse dalle nostre: ha una forte vocazione eolica, soprattutto offshore, una geografia favorevole e una lunga esperienza nell’integrazione tra elettricità e calore. L’Italia è quasi il contrario: ha più solare, diffuso su gran parte del territorio, un eolico offshore ancora limitato e un quadro molto più frammentato. Questo vuol dire che i numeri dello studio non si possono copiare tali e quali. Ma il messaggio di fondo resta valido anche da noi: la convenienza di una fonte si capisce male se la si guarda da sola. Nel modello danese il fotovoltaico, preso isolatamente, risulta più costoso. Dentro un mix energetico coordinato, insieme ad altre fonti e alla flessibilità dei consumi, diventa invece molto più competitivo. È un passaggio che riguarda da vicino anche l’Italia, dove la crescita del solare utility scale e degli impianti sui tetti può valere molto di più, o molto di meno, a seconda di come viene collegata alla rete, agli accumuli e ai consumi elettrici di famiglie e imprese. In sostanza, la lezione più utile dello studio non sta nel numero finale, ma nell’idea che il mix energetico conti più della singola tecnologia spesso sbandierata nel dibattito pubblico.

Rete, accumuli e pompe di calore: le infrastrutture che fanno il costo finale

La parte più solida del lavoro pubblicato su Energy sta proprio qui: nell’aver scelto un approccio di sistema, mettendo dentro elettricità, trasporti, riscaldamento e industria su base oraria. Per l’Italia è un’impostazione decisiva, perché il costo finale dell’energia dipenderà sempre di più da tre fattori: la capacità della rete di assorbire nuova produzione da rinnovabili, la disponibilità di accumuli e l’elettrificazione dei consumi termici. Le pompe di calore, per esempio, non servono solo a ridurre il gas negli edifici. Possono diventare uno strumento di flessibilità, se lavorano insieme a edifici efficienti e a tariffe capaci di spostare i consumi nelle ore più favorevoli. Lo stesso discorso vale per batterie, accumuli termici, auto elettriche ricaricate in modo intelligente e gestione della domanda industriale. Se questi pezzi restano indietro, anche una fonte economica in fase di produzione rischia di perdere gran parte del suo vantaggio quando entra nel sistema reale. Ed è qui che il confronto con il nucleare si complica: una tecnologia continua e rigida può avere un senso teorico sul piano della produzione, ma diventa meno competitiva se il sistema chiede soprattutto adattabilità, rapidità di integrazione e investimenti distribuiti nel tempo.

Il nodo politico: tempi dei cantieri, vincoli territoriali e scelte industriali

Alla fine la partita si gioca più nelle decisioni pubbliche che nei modelli. Lo studio ricorda che il nucleare paga costi iniziali molto alti e tempi lunghi, con il rischio di ritardi che bloccano capitali per anni. In Italia questo aspetto pesa ancora di più, perché il Paese già oggi fatica a chiudere in tempi ragionevoli opere energetiche molto meno complesse. Ma anche le rinnovabili non sono al riparo dagli ostacoli: autorizzazioni lente, scontri con i territori, vincoli paesaggistici, ricorsi e incertezza normativa possono far salire i costi in modo meno evidente, ma non meno concreto. La domanda vera, allora, non è quale tecnologia vinca in astratto. È capire quale combinazione l’Italia sia davvero in grado di mettere a terra in tempi compatibili con gli obiettivi climatici, con la sicurezza energetica e con il contenimento delle bollette. Se si guarda a questo orizzonte, lo studio danese lascia una lezione piuttosto chiara: il prezzo dell’energia si decide nei cantieri, nelle cabine di trasformazione, negli iter autorizzativi e nelle filiere industriali, ancora prima che nelle dichiarazioni di principio. Ed è su questo terreno che il dibattito italiano dovrà misurarsi nei prossimi anni.