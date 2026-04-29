Cocciniglie cotonose, a scudetto e radicali: come riconoscerle senza sbagliare

Le cocciniglie, tra i parassiti più comuni delle piante di casa e del giardino, in primavera tornano a farsi vedere su foglie, rami e radici. Succede soprattutto dove l’aria circola poco e i controlli sono rari.

Si nutrono della linfa e, se non vengono notate in tempo, possono indebolire anche piante sane. Il punto è proprio questo: riconoscerle presto. A occhio nudo si vedono, sì, ma spesso quando il danno è già partito. E allora diventa tutto più complicato.

Dove si nascondono: foglie, rami e colletto sotto controllo

Le cocciniglie cotonose si infilano quasi sempre sotto le foglie, lungo le nervature o all’attaccatura dei piccioli. Sono quei punti che, durante una pulizia veloce, sfuggono facilmente.

Si presentano come piccoli fiocchi bianchi, irregolari, simili a ovatta appoggiata sulla pianta. Le cocciniglie a scudetto, invece, si vedono più spesso su rametti, germogli e pagina superiore delle foglie: restano attaccate alla superficie, protette da uno scudo ceroso, e sembrano placchette tonde o ovali, dal giallo-bruno al grigio scuro.

Più subdola la cocciniglia radicale, perché lavora al colletto o tra le radici. La pianta deperisce, ma fuori sembra quasi pulita.

Se il vaso appare leggero e il terriccio dà l’idea di essere povero e spento, conviene controllare sotto la zolla. È un gesto semplice, ma spesso è proprio quello che manca.

Masse cotonose, scudi cerosi e attacchi nascosti: come distinguerli

La differenza, alla fine, la fa l’occhio. Le forme cotonose o farinose hanno un aspetto soffice, biancastro, a volte filamentoso.

Sotto quella copertura cerosa si nascondono insetti di pochi millimetri, giallognoli o rosati. Le forme a scudetto sono più compatte, dure, quasi ferme: sembrano piccole croste attaccate a rami e foglie, e per questo vengono spesso scambiate per una macchia o per una parte secca della corteccia.

Altro discorso per le infestazioni invisibili, quelle legate alle radici. Qui l’insetto non si vede subito. Parlano altri segnali: crescita lenta, foglie opache, pianta che non si riprende dopo l’annaffiatura.

Nel Nord Italia, per esempio, i tecnici segnalano da anni anche la Takahashia japonica, riconoscibile dagli oviscacchi bianchi ad anelli sui rami di acero, gelso, albizia e albero di Giuda. Un segno netto. Difficile confonderlo.

Quando la pianta deperisce, l’attacco è già avanti

Quando compaiono ingiallimento diffuso, caduta delle foglie, vegetazione debole e melata, l’attacco di cocciniglia è spesso già in fase avanzata.

La sottrazione continua di linfa toglie forza alla pianta, mentre i residui zuccherini favoriscono la fumaggine, quel deposito scuro che sporca le foglie e riduce ancora di più la capacità di respirare e fare fotosintesi. Le piante giovani, tenere o già stressate sono le prime a cedere.

Agrumi, oleandri, allori, rose, ortensie e molte piante grasse sono tra le specie più colpite. Se il danno è limitato, si può intervenire subito con rimozione meccanica, lavaggi mirati o prodotti consentiti per il verde domestico.

Se invece il deperimento è esteso, con rami compromessi e crescita ferma, servono interventi più decisi. Nel caso della cocciniglia radicale, può essere necessario anche un rinvaso con pulizia delle radici.

Il segnale da non ignorare, come ripetono molti vivaisti, è questo: la pianta “beve, ma non riparte”. Spesso la causa è lì, nascosta.