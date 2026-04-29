Dentro la zona di esclusione: fauna, foreste e radionuclidi nella Chernobyl di oggi

A Chernobyl, quarant’anni dopo l’esplosione del reattore 4, il nodo non è solo ricordare che cosa accadde nella notte del 26 aprile 1986. Il punto è capire che cosa è ancora lì, dentro e attorno alla centrale: radionuclidi nel terreno, accessi sorvegliati, lavori di sicurezza che non sono mai davvero finiti. E un paesaggio che, da lontano, può perfino sembrare tornato selvaggio, mentre sotto la superficie continua a portarsi addosso il peso di una contaminazione che non segue i tempi della politica e nemmeno quelli della memoria pubblica.

La cintura dei 30 chilometri: aree vietate, suoli contaminati, accessi ridotti

La zona di esclusione si allarga per circa 30 chilometri attorno all’impianto e resta ancora oggi un’area dove la presenza umana è limitata, regolata, in alcuni punti del tutto impossibile. Non tutto è contaminato allo stesso modo e non ovunque il rischio è identico. Ed è proprio questa mappa irregolare a rendere difficile raccontare Chernobyl in modo semplice. Ci sono terreni dove cesio-137 e stronzio-90 restano un problema concreto, edifici abbandonati che trattengono polveri radioattive, falde e sedimenti da controllare di continuo. Il grande arco metallico costruito per chiudere il reattore distrutto ha abbassato una parte del pericolo, ma non ha risolto tutto. Le notizie arrivate nel 2025 sui danni al New Safe Confinement, dopo l’attacco attribuito a un drone russo, hanno rimesso al centro una verità scomoda: Chernobyl non è un relitto del Novecento. È un sito fragile, stretto tra la guerra, costi enormi di manutenzione e una bonifica che va avanti piano, anche perché lavorare lì vuol dire muoversi ogni giorno entro margini di sicurezza strettissimi.

Animali tornati, ma la “rinascita” non racconta tutta la storia

Nella zona sono tornati lupi, cervi, cinghiali, alci e uccelli rapaci. Per anni questa presenza ha alimentato il racconto di una natura capace di riprendersi tutto, quasi che l’assenza dell’uomo avesse cancellato il danno. Non è così semplice. È vero che il ritiro delle attività umane ha lasciato spazi enormi alla fauna selvatica, ed è vero che molte specie hanno trovato condizioni favorevoli per diffondersi. Ma parlare di paradiso ecologico è un’altra cosa. Gli studiosi continuano a osservare effetti complessi, spesso difficili da isolare con precisione: alterazioni biologiche, livelli di esposizione diversi da area ad area, catene alimentari che assorbono i contaminanti in modo non uniforme. La zona di esclusione è diventata un laboratorio a cielo aperto, non un santuario incontaminato. E chi conosce questi territori sa bene che la parola “rinascita” rischia di semplificare troppo: dietro le immagini dei branchi nei boschi resta un ecosistema che convive con qualcosa di profondamente anomalo.

Fiumi, boschi e isotopi a lunga vita: un’eredità che durerà generazioni

La parte meno visibile del disastro è anche quella destinata a durare più a lungo. Gli isotopi dispersi dopo l’incidente, soprattutto quelli a lunga vita, non spariscono nel giro di qualche decennio. Continuano a muoversi tra suolo, acqua, vegetazione e sedimenti. I boschi attorno a Chernobyl trattengono una parte della contaminazione e, se scoppiano incendi, possono rimettere in circolo particelle radioattive che sembravano ormai ferme. Anche i fiumi e i corsi d’acqua non fanno solo da sfondo: sono una via di trasporto lenta ma costante per materiali che possono spostarsi e accumularsi. Per chi vive lontano tutto questo può sembrare remoto. Eppure il lascito di Chernobyl ha cambiato anche il modo in cui l’Europa guarda al rischio nucleare, alla trasparenza delle autorità, perfino alla gestione delle emergenze alimentari, come ricordano ancora in molti con i controlli su latte e verdure arrivati fino in Italia. Oggi, con l’Ucraina in guerra e con centrali come Zaporizhzhia finite più volte al centro delle tensioni militari, ciò che resta nella zona di esclusione dice una cosa molto concreta: il disastro non finisce quando i telegiornali smettono di parlarne. Continua a lavorare nel paesaggio, nei corpi e nelle scelte che vengono rimandate.