Da Ikea un’offerta incredibile che fa risparmiare e fare incetta di prodotti: ma c’è ancora poco tempo, bisogna cogliere l’occasione.

Rimettere a nuovo gli ambienti della propria casa è un passo che in molti fanno, ciclicamente. Questo perché alcuni mobili possono rovinarsi con l’uso e il tempo, e l’energia di una stanza diventa più cupa. Portare una novità in un’area della casa è già sufficiente per dare tutto un altro aspetto all’ambiente.

Bastano davvero pochi accorgimenti e soprattutto saper abbinare i mobili alle pareti. Fare in modo, in sostanza, che tutto combaci perfettamente per dare un senso di armonia alla stanza. Da Ikea, colosso degli arredi, è possibile trovare tutta una serie di interessanti offerte da non perdere, e periodicamente ve ne sono diverse.

Si può acquistare ordinando comodamente online, dal sito ufficiale, oppure andare di persona. I mobili sono importanti perché sono quelli che danno un volto alla casa e rispecchiano i gusti dei proprietari, per cui è bene sceglierli con una certa attenzione.

Ikea, offerte incredibili per i tuoi mobili: con questi rivoluzioni un’area della tua casa

Per rendere alcune aree della tua casa rigenerate, a volte, bastano dei piccoli cambiamenti, che possono darle nuova linfa.

Il bagno è uno dei luoghi più frequentati della casa, ed è oggi anche un punto di riferimento per chi vuole prepararsi al meglio per uscire, prendendosi molto cura di sé. Rilassarsi in un bagno bello e pratico, è desiderio di molti, e da Ikea è possibile realizzarlo, risparmiando e approfittando di questi interessanti sconti. Per cambiare e dare un nuovo volto al tuo bagno, è sufficiente, in certi contesti, cambiare il mobile lavabo.

E da Ikea ci sono offerte in merito, per gli iscritti a Ikea Family. Da non perdere, ci sono i modelli Ängsjön color rovere con lavabo Orrsjön , che sono per chi predilige modernità, stile minimal e senso di relax. Ci sono due cassetti spaziosi, per contenere più oggetti. Il prezzo è di circa 329 euro per chi ha Ikea Family.

Per quanto riguarda i mobili lavabo Havbäck, si possono trovare nelle versioni bianco e beige, e in particolare, c’è una soluzione con cassetti perfetti per usi differenti, soprattutto se si condivide il bagno con qualcun altro. Il lavabo ha un piano d’appoggio in cui c’è molto spazio, in modo da avere grande funzionalità, per poggiare e poi prendere gli oggetti che servono. Il costo è di 462.30 con Ikea Family, altrimenti costerebbe 504 euro circa.

Scegliere una di queste soluzioni porta in primis ad aggiungere qualità al bagno, e l’ambiente è più semplice da pulire grazie al design sospeso. I cassetti, essendo ampi, danno la possibilità di mettere tutto in ordine, alla perfezione. Sono peraltro, con garanzia per 10 anni.