Cosa mangia il pappagallo? Quali cibi preferire e quali evitare

Cosa mangia il pappagallo? Beh, dipende un po' dalla specie, ma in generale la loro alimentazione si basa su semi, frutta, noci e foglie. A volte anche insetti e lombrichi in natura. In cattività, invece, esistono in commercio anche appositi mangimi estrusi con cui integrare la loro dieta. E ovviamente ci sono dei cibi che proprio non devono mangiare

Giustamente chi si approccia per la prima volta a questi volatili si chiederà cosa mangia un pappagallo. È importante fornire ai pappagalli domestici una giusta alimentazione, fornendo una dieta varia ed equilibrata. Senza dare loro cibi e alimenti vietati, si intende. Potrebbero esserci ovviamente delle piccole differenze fra l’alimentazione di un’Ara, un pappagallo cenerino, un lori o una cocorita. Tuttavia andiamo a vedere il linea generica cosa mangino i pappagalli.

Cosa mangia il pappagallo? Consigli su dieta e alimentazione

I pappagalli in cattività mangiano miscele di estrusi e pellettati formulati appositamente per loro uniti a cibo fresco come frutta, verdura, semi e frutta a guscio. Non è corretto fornire ai pappagalli solo cibo commerciale, anche se è vero che pappagalli abituati a mangiare questi cibi sin da piccoli faticano a integrare la loro dieta con cibi salutari. Un esempio di dieta scorretta per i pappagalli è quella a base di soli semi, per esempio quella a base di soli semi di girasole.

Questi semi sono troppo ricchi di grassi e poveri di vitamine, non possono costituire la base dell’alimentazione del pappagallo.

Parlando di frutta, i pappagalli possono mangiare:

mele

agrumi

pesche

albicocche

banane

uva

melone

fichi d’India

fichi

mango

papaya

melograno

frutta secca (con moderazione, magari come premietto)

In questo caso bisogna fornire la frutta con nocciolo senza quest’ultimo. Per quanto riguarda la frutta secca possono mangiare:

noci

noccioline

mandorle

pistacchi

anacardi

noci pecan

noci di Macadamia

pinoli

La frutta secca non deve essere tostata e non deve essere addizionata con sale.

Fra le verdure che i pappagalli possono mangiare ci sono:

carote

zucchine

zucca

sedano (senza filamenti)

finocchio

peperoni

spinaci

bieta

broccoli

cavolo nero (ma non tutti lo digeriscono)

porri

patate dolci cotte

legumi cotti (piselli e fagiolini eventualmente anche crudi)

Una curiosità: i pappagalli non hanno poi così tante papille gustative cosa che permette loro di assaggiare anche peperoncini molto piccanti senza effetti collaterali.

E per quanto riguarda i semi? I pappagalli spesso li adorano perché gli vengono forniti solo quelli fin da piccoli. Fra i semi che si possono dare abbiamo:

miglio

avena

lino

chia

girasole

zucca

canapa

Tuttavia è bene ricordare che una dieta di soli semi è totalmente sbilanciata per i pappagalli.

Precisazioni sulla dieta dei pappagalli

Ecco alcune considerazioni sulla dieta dei pappagalli:

i pappagalli piccoli mangiano le stesse cose dei pappagalli grossi, magari tagliati a misura di becco di pappagallino

le stesse cose dei pappagalli grossi, magari tagliati a misura di becco di pappagallino i pappagalli possono mangiare il pane , ma solo in piccole quantità e non come parte quotidiana della dieta

, ma solo in piccole quantità e non come parte quotidiana della dieta per quanto riguarda i pappagalli inseparabili, mangiano le stesse cose di tutti gli altri pappagalli

le stesse cose di tutti gli altri pappagalli il pappagallo cenerino mangia una dieta come quella vista sopra, un mix di cereali, semi, frutta e verdura, con acqua fresca sempre a disposizione

una dieta come quella vista sopra, un mix di cereali, semi, frutta e verdura, con acqua fresca sempre a disposizione stessa cosa per i pappagalli verdi e le cocorite: mangiano quanto visto prima

quanto visto prima ci sono però dei pappagalli che si nutrono di altri cibi. Per esempio i lori e i lorichetti mangiano polline e nettare dei fiori (per lori e lorichetti domestici esistono formulazione apposite per la loro nutrizione in quanto necessitano di cibi più morbidi e fluidi)

La curiosa storia dei pappagalli su Minecraft

Una curiosità: lo sapevate che su Minecraft potete addomesticare i pappagalli? In questo caso dovrete procedere somministrando loro i semi che troverete interagendo con l’erba. Questo perché sono mob addomesticabili che si trovano nelle giungle e nelle foreste di bambù. Ogni tipo di pappagallo di Minecraft è addomestibacile usando semi di grano o di cocomero. Ma non dategli biscotti perché li avvelenereste, uccidendoli.

Tuttavia in origine i pappagalli su Minecraft venivano addomesticati usando fave di cacao. Solo che molti proprietari di pappagalli e veterinari fecero notare alla Mojang che il cacao era altamente tossico per questi volatili e che stavano rischiando che le persone emulassero quanto visto nel gioco nella vita reale, avvelenando i propri pappagalli. Così la Mojang accolse l’obiezione e sostituì le fave di cacao con semi di grano e cocomero. Inoltre rese i biscotti tossici, in modo da sottolineare quanto i dolci facciano male ai pappagalli.

Cosa non devono mangiare i pappagalli: cibi e alimenti vietati

Fonte: Pixabay

Esistono poi cibi e alimenti che i pappagalli non dovrebbero mai mangiare:

avocado: contengono persina, una tossina che è velenosa e mortale per i pappagalli

cipolla, aglio, erba cipollina

rabarbaro

semi di mele, ciliegie, pesche, albicocche e prugne

funghi: causano insufficienza epatica

cavolo: alcuni pappagalli faticano a digerirlo

pomodoro: troppo acido

tè, caffè e cioccolata: come per cani e gatti, la teobromina è tossica per loro

cachi

asparagi

parti verdi e germogli delle patate

cibo per cani e gatti

cibi processati

avanzi della tavola

dolci di qualsiasi natura e genere

cibi fritti

salumi

latte e latticini

carne e pesce

omogeneizzati per bambini

ossa

sale

alcolici

Fonti: