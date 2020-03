Coronavirus: test rapido in arrivo nelle farmacie, risposta in 15 minuti

Fonte immagine: Foto di leo2014 da Pixabay

In arrivo in Italia un test rapido per il Coronavirus: destinato a ospedali e presidi sanitari, sarà disponibile in farmacia su prenotazione.

Parliamo di: Coronavirus

Un test per il Coronavirus efficace e preciso, capace di fornire una diagnosi in appena 15 minuti. Questa è la presentazione fatta dalla Alpha Pharma, un’azienda italiana e unica distributrice per l’Italia del test rapido messo a punto ad Hangzhou (Cina) dalla VivaChek. Arriverà entro la prossima settimana nelle farmacie italiane, mentre in Cina è già utilizzato da mesi, dove sarà vendibile solo tramite prenotazione. Avrà un prezzo calmierato: il costo massimo previsto è di 25 euro. La distribuzione è già partita negli ospedali e nei presidi sanitari presenti nelle Regioni che ne hanno fatto richiesta.

Come riferito dai distributori il test rapido per il Coronavirus individua specifici anticorpi presenti nel sangue, a livello di siero o neoplasma. Il sistema è stato verificato tramite il protocollo internazionale Clinical trials.gov prs. Come sottolineato dalla Alpha Pharma il test può contare su un’elevata affidabilità in termini di riscontri positivi e sulla totale assenza di “falsi negativi”: ciò vuol dire che non sono presenti margini di errore in caso si risulti negativi al virus.

Secondo quanto affermato dai ricercatori cinesi tramite questo test (distribuito col nome di “VivaDiag Covid 19“) sarà possibile individuare anche chi è affetto da COVID-19 ed è asintomatico. Un ulteriore strumento per evitare che eventuali portatori sani possano contribuire a diffondere il SARS-Cov-2.

Si tratta di un test dal meccanismo simile a quello di un qualsiasi controllo della glicemia. Basterà riporre la confezione del test a temperatura ambiente per un minimo di 30 minuti ed effettuare le varie operazioni nella medesima stanza. Estrarre il contenuto e riporlo su una superficie pulita, priva di polvere. Utilizzare la salvietta imbevuta con alcol per pulire la pelle e pungere il dito con il pungidito monouso. Far convogliare una goccia di sangue nel pozzetto dedicato e aggiungere due gocce del liquido reagente e attendere i 15 minuti necessari all’elaborazione del risultato.