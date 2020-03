Coronavirus, WWF: legame con distruzione natura da parte dell’uomo

Per poter immaginare un futuro globale abbiamo bisogno di un New Deal for Nature e People, che permetta di dimezzare la nostra impronta, arrestare la perdita degli habitat naturali e delle specie viventi. Iniziare a ricostruire gli ecosistemi distrutti, che sono la rete di protezione naturale da epidemie e catastrofi, è il primo passo da fare. Tutti insieme riusciremo a vincere questa sfida e a invertire la rotta che sta portando al collasso il Pianeta.

L’emergenza del Coronavirus ha sconvolto le nostre vite modificando il nostro lavoro, il nostro tempo libero, le nostre passioni e i nostri affetti. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte seguendo le indicazioni del Governo e restando a casa per limitare il più possibile il contagio. Ma intanto noi del WWF vogliamo approfondire il legame che esiste tra la perdita di natura e le malattie che, come questa mettono in serio pericolo l’umanità. La nostra analisi nasce con questo scopo: è fondamentare riuscire a proteggere gli ecosistemi naturali, conservare le aree incontaminate del pianeta, contrastare il consumo e il traffico di specie selvatiche, ricostruire gli equilibri degli ecosistemi danneggiati, arrestare i cambiamenti climatici.

Tra le malattie registrate come “zoonosi”, ovvero come trasmissibili dagli animali all’uomo, anche l’ebola, la SARS, l’influenza aviaria o quella suina. L’ipotesi avanzata dal WWF è che tali epidemie vengano stimolate dal commercio illegale e incontrollato di specie selvatiche, soprattutto se in via di estinzione, e più “dall’impatto dell’uomo sugli ecosistemi naturali”.

