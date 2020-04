Coronavirus, Roma: Fase 2 a rischio traffico e smog

Rischio traffico e smog a Roma durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, Greenpeace lancia l'allerta inquinamento atmosferico.

Durante la fase di lockdown per l’emergenza Coronavirus anche a Roma è stato registrato un calo per quanto riguarda smog e inquinamento atmosferico. Ridotti sia i livelli di ossido e biossido di azoto, come anche quelli delle polveri sottili. Quest’ultime si sono ridotte in maniera molto più contenuta rispetto agli altri inquinanti, a causa anche di fattori meteorologici e di meccanismi detti “polveri secondarie”.

Un processo spiegato da Marco Lupo, direttore generale di Arpa Lazio, ad Adnkronos. Secondo l’esperto malgrado non si sia verificato un crollo delle concentrazioni, il mancato aumento delle polveri sottili rappresenta un fattore positivo. Sulla stessa linea anche un’altra voce di Arpa Lazio, Alessandro Di Giosa:

Non è vero che l’inquinamento non è diminuito analizzando i dati della regione Lazio e di Roma, si vede una significativa diminuzione di alcuni inquinanti gassosi come il biossido di azoto o l’ossido di azoto, che tra l’altro sono inquinanti per i quali pende sull’Italia e in particolare su Lazio e Roma la procedura infrazione. Questione più complessa per le polveri, per le quali non si è assistito a un calo drastico, ma anche per il PM10 emergono diminuzioni, sicuramente non drastiche come per altri inquinanti, ma anche lì c’è stata una riduzione