Coronavirus: distanze sociali sino al 2022 secondo Harvard

Diverse sono le possibilità per migliorare le prospettive di uscita dalla crisi, conclusono i ricercatori, dallo svolgimento di un maggior numero di test diagnostici a un rigoroso tracciamento dei contatti avuti dai positivi, passando per esami successivi di verifica dell’immunizzazione degli ex pazienti, l’espansione dei reparti di terapia intensiva . Concludendo con la messa a punto di trattamenti medici efficaci e di un vaccino .

Troppe domande risulterebbero ancora senza risposta, spiegano i ricercatori di Harvard, come ad esempio quelle legate all’ immunizzazione degli ex pazienti. Chi è stato affetto da Covid-19 risulta del tutto protetto? Per quanto a lungo permane tale protezione? Impossibile tornare immediatamente alle vecchi abitudini secondo gli studiosi, che hanno ipotizzato alcuni scenari di evoluzione della crisi.

