Tutti vorrebbero acquistare la propria casa, qualcosa che con i soldi lavorati e guadagnati, diventa tua di diritto quanto anche e soprattutto di proprietà. Ma non tutto ovviamente se la possono permettere.

Infatti, tra le tante spese che bisogna affrontare per l’acquisto della casa, ve ne sono alcune che sono anche in parte nascoste. E non si tratta solo delle particolarità richieste per la stipula e l’apertura del mutuo. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.

Si tratta di spese nascoste che rappresentano ben il 30% del costo stesso della casa che stiamo per acquistare. Ma possono essere evitate? Vediamo come.

Acquistare casa? Ecco come risparmiare

Guardare all’acquisto di una casa è uno dei sogni che non solo le giovani coppie hanno. Anche coloro che vorrebbero avere una casa più grande per i propri figli o, ancora, coloro che vivono soli e sono stanchi di stare sotto affitto e, una volta messi dei soldi da parte, vorrebbero acquistare una piccola e propria casetta.

Solo un sogno o un qualcosa che potrebbe essere benissimamente realizzato? Certo che sì, anche se ci sono dei costi che non sono solo ed esclusivamente di acquisto. È giusto sapere che, il 30% del costo dell’acquisto di una casa è fatto di spese che sono “nascoste”. Di che stiamo parlando? Sono spese accessorie che vanno ad incidere sul costo generale della casa stessa.

Dalle imposte agli oneri notarili, dagli interessi del mutuo alla commissione da pagare all’agenzia immobiliare: tutto che fa lievitare ulteriormente i costi e, molto spesso, li fa andare anche oltre le aspettative e il budget che uno ha. Ma sono spese che, in qualche modo, possono essere messe a parte o vanno pagate per forza?

Alcuni costi nascosti

In realtà, ci sono 5 trucchi da adottare per risparmiare sull’acquisto della casa dei propri sogni. Quando si compra casa, il prezzo dell’immobile rappresenta solo una parte della spesa complessiva. A queste dobbiamo sempre aggiungerci una parte di spese accessorie che non sono nel conto generale.

Queste sono:

Imposte e tasse;

Spese di notaio;

Commissioni dell’agenzia immobiliare;

Perizia per il mutuo.

Se, ad esempio, acquistiamo un immobile dal costo di 300mila euro, l’incidenza delle spese nascoste è di circa il 37% ma può arrivare al 48,7% nel caso di un mutuo più lungo. Come evitarle? Ad esempio, per evitare le spese dell’agenzia immobiliare, cerchiamo casa come si faceva una volta, ovvero “passando la voce”. Si può arrivare a risparmiare fino al 3%.

Cercare di fare una buona negoziazione del prezzo finale, in modo da poter arrivare, perché no, a risparmiare anche il 5% del costo. Cercare tutte le agevolazioni fiscali disponibili che riducono anche le imposta d’acquisto.

Piccoli trucchi che possono aiutarci a risparmiare sul costo generale della casa.