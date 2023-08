Come si fa snorkeling?

Tante persone si chiedono come fare snorkeling in tutta sicurezza: ma in cosa consiste esattamente questa attività? Lo snorkeling è uno sport rilassante e coinvolgente, che ci porta alla scoperta delle meraviglie del mondo sommerso. Con una buona maschera, un boccaglio e delle pinne, potremo vedere da vicino lo spettacolo della natura.

Fonte immagine: Pixabay

Lo snorkeling è uno sport emozionante, rilassante e al tempo stesso divertente, ma sai come si svolge? Come si fa lo snorkeling? E di quale attrezzatura dovremmo disporre, per poter ammirare le meraviglie de mondo sommerso?

Partiamo dalle basi: convenzionalmente, la traduzione della parola “snorkeling” (che deriva dall’inglese “snorkel”, ovvero “boccaglio”), è “nuotare sulla superficie dell’acqua”, muniti, per l’appunto, di una maschera e di un apposito boccaglio, necessari per poter osservare le bellezze della natura marina.

In poche parole, quindi, si tratta di un’attività di eco-turismo estremamente rilassante e coinvolgente, il cui unico scopo, per l’appunto, è quello di osservare la vita sott’acqua, ammirando le piante e gli animali che popolano i fondali marini.

In Italia, lo snorkeling è un’attività gettonatissima in moltissime aree costiere, dove vivono specie animali e vegetali affascinanti e misteriose.

Come puoi immaginare, si tratta di un’attività davvero alla portata di tutti: non c’è età per fare snorkeling.

Ma cerchiamo di capire meglio come si fa lo snorkeling e le regole da conoscere per osservare la vita acquatica in sicurezza.

Cosa portare per fare snorkeling?

Prima di vedere come si fa lo snorkeling, bisognerà capire di quale attrezzatura avremo bisogno per poterci avventurare in questa nuova attività:

Maschera da snorkeling : si tratta di una normale maschera, che dovrebbe aderire perfettamente al viso e coprire anche il naso.

: si tratta di una normale maschera, che dovrebbe aderire perfettamente al viso e coprire anche il naso. Boccaglio , ovvero il classico tubo necessario per respirare mentre abbiamo la faccia immersa nell’acqua. Preferibilmente, scegli un boccaglio con valvola di spurgo, in modo da riuscire a espellere facilmente l’acqua che entra durante la fase di immersione.

, ovvero il classico tubo necessario per respirare mentre abbiamo la faccia immersa nell’acqua. Preferibilmente, scegli un boccaglio con valvola di spurgo, in modo da riuscire a espellere facilmente l’acqua che entra durante la fase di immersione. Pinne , necessarie per poter nuotare agilmente, dimezzando la fatica

, necessarie per poter nuotare agilmente, dimezzando la fatica Boa gonfiabile di segnalazione : si tratta di una sorta di boa galleggiante, necessaria per indicare la presenza sul posto ad altri bagnanti o alle barche. In più, puoi utilizzare la boa galleggiante anche come sostegno per riposare, quando necessario.

: si tratta di una sorta di boa galleggiante, necessaria per indicare la presenza sul posto ad altri bagnanti o alle barche. In più, puoi utilizzare la boa galleggiante anche come sostegno per riposare, quando necessario. Muta: non si tratta di un accessorio indispensabile, ma quando l’acqua è molto fredda, la muta può aiutarti a mantenere la corretta temperatura corporea, oltre a favorire il galleggiamento.

Come si fa lo snorkeling?

Fonte: Pixabay

E dunque, come fare snorkeling? Essenzialmente, durante questa attività lo “snorkeler” (si chiama così chi fa snorkeling) non dovrà far altro che galleggiare sulla superficie dell’acqua, con la faccia immersa e, grazie all’uso della maschera e del boccaglio, osservare e ammirare le bellezze della natura.

Come respirare con lo snorkel?

Per chi si stesse chiedendo come respirare con la maschera sott’acqua, è proprio a questo che serve lo snorkel (ovvero il boccaglio).

Ti basterà agganciarlo correttamente alla bocca, serrandolo con i denti, chiudere le labbra e immergerti nell’incantevole mondo sommerso.

Una piccola raccomandazione: un po’ come quando ti trovi in una riserva protetta sulla terraferma, anche sott’acqua dovrai fare attenzione a non danneggiare l’ambiente, non toccare gli animali o le piante marine, e fai attenzione a “dove metti le pinne”: muoviti con delicatezza e attenzione, per non rischiare di danneggiare il fondale o di ferire gli animali che ci vivono.

Chi non sa nuotare può fare snorkeling?

Posso fare snorkeling se non so nuotare? Forse ti sorprenderà, ma la risposta a questa domanda è si.

Essenzialmente, lo snorkeling richiede perlopiù una buona capacità di galleggiamento, più che di nuoto.

Di solito, tra l’altro, l’esplorazione avviene dove le acque sono poco profonde, fatta eccezione per rari casi che saranno opportunamente segnalati dagli istruttori. Inoltre, durante questa attività è possibile utilizzare un apposito giubbotto galleggiante da snorkeling, che ti permetterà di galleggiare in tutta sicurezza.

In ogni caso, se non sai nuotare e intendi fare snorkeling, informa le guide e cerca di rimanere vicino alla riva o agli istruttori durante l’attività.

Come fare snorkeling in sicurezza?

Dopo aver visto cosa serve per lo snorkeling e come svolgere questa attività anche se non sai nuotare, di certo non vedrai l’ora di tuffarti in acqua. Un attimo di pazienza: ricorda, la sicurezza deve sempre venire al primo posto.

Prima di immergerti, accertati che non vi siano delle barche o moto d’acqua nelle vicinanze, osserva le condizioni del mare e non allontanarti dalla riva se non sai nuotare o non ti senti a tuo agio in acqua.

Man mano che ti sentirai più sicuro/a, potrai spostarti dove le acque sono più profonde, ma sempre prestando la massima attenzione alle norme di sicurezza.