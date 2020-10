Come riciclare scatole di scarpe in modo creativo

Fonte immagine: Pxhere

Cornici, cassettiere, organizer multifunzionali e tanto altro: idee originali per riciclare le scatole di scarpe creando oggetti utili per la casa.

Parliamo di: Riciclo creativo

Le comuni scatole di cartone che accompagnano le scarpe nuove possono diventare una risorsa da sfruttare per dedicarsi al riciclo creativo. Realizzate di cartone duro e resistente, con qualche accorgimento e un po’ di fantasia possono essere trasformate in contenitori e oggetti utili per la casa. Riutilizzare le scatole delle scarpe permette di evitare inutili sprechi e di accumulare rifiuti cartacei, sfruttandone l’uniformità di dimensioni, la solidità, la forma rettangolare e regolare che si presta bene per diversi utilizzi. Qui di seguito alcune idee facili da mettere in pratica anche da chi non ha molta dimestichezza con il fai da te.

Organizer per il cucito

Trasformare una semplice scatola di scarpe in un organizer per il cucito è un’operazione facile e veloce. Va benissimo utilizzare una scatola dotata di coperchio separato, rivestendo entrambe le parti con della carta decorata o della stoffa almeno nella parte esterna. Per rivestire il cartone è sufficiente utilizzare della colla vinilica, da spennellare con cura prima di farvi aderire la stoffa o la carta. Questa operazione permette anche di riciclare la vecchia carta da regalo o scampoli di stoffa. Praticando dei piccoli fori su uno dei lati lunghi della scatola, inoltre, è possibile allestire una sezione dedicata ai rocchetti dei nastri, facendo passare un lembo attraverso il foro in modo da poter essere prelevato dall’esterno senza aprire la scatola. All’interno, inoltre, si può suddividere lo spazio in varie sezioni utilizzando dei pezzi di cartone verticali come separatori.

Organizer per la cancelleria

Un altro modo creativo per riciclare una scatola di scarpe prevede la creazione di un perfetto organizer per la cancelleria, in modo da suddividere penne, matite, pennarelli e altri strumenti di scrittura in modo pratico e funzionale. È possibile predisporre dei separatori di cartone all’interno, per suddividere la cancelleria per tipologia, oppure incollare sul fondo la base circolare dei comuni rotoli di cartone che costituiscono l’anima della carta igienica, in modo da affiancare una serie di portapenne verticali.

Cassettiera multifunzionale

Se si hanno a disposizione più scatole di scarpe della stessa tipologia e dimensione, è possibile costruire una vera e propria cassettiera da utilizzare per contenere i prodotti di make-up, la cancelleria, i giochi dei bambini. Dopo aver rivestito la base delle scatole, si procede con la costruzione della struttura che deve contenere i cassetti: occorrono alcuni supporti di cartone rigido, sia per realizzare la base, le tre pareti verticali e la parte superiore della cassettiera, sia per creare i separatori orizzontali su cui poggeranno i cassetti costituiti proprio dalle scatole prive di coperchio. È anche possibile applicare delle maniglie ad hoc, incollando sulla parte frontale di ciascun cassetto un fiocco, un bottone o qualsiasi oggetto che faciliti la presa.

Cornici e mensole

Le scatole di scarpe più resistenti possono diventare originali mensole e cornici da parete. In entrambi i casi è necessario creare un rivestimento ad hoc e applicare un gancio sul lato esterno per poter appendere il supporto. La base della scatola può diventare una mensola chiusa su quattro lati, ovviamente da utilizzare solo per contenere oggetti molto leggeri. Il coperchio, infine, può diventare una pratica cornice per appendere foto o lavoretti di carta tridimensionali.

Scatola per tisane e infusi

Predisponendo dei pratici separatori di cartone interni, una scatola di scarpe pulita e integra può trasformarsi in un pratico contenitore per conservare le bustine delle tisane e degli infusi, suddivisi per gusto e tipologia in modo da averli sempre a disposizione.