Come riciclare i pennarelli vecchi in modo creativo

Fonte immagine: Pixabay

Tecniche efficaci per prolungare la durata dei pennarelli e idee originali per riciclare quelli scarichi in modo creativo.

Parliamo di: Riciclo creativo

I pennarelli colorati, anche da scarichi, possono ancora essere utilizzati in vari modi e diventare protagonisti di varie attività di riciclo creativo. È molto facile accumulare in casa grandi quantità di pennarelli di tutte le dimensioni, soprattutto se sono presenti bambini in età scolare. La loro durata, tuttavia, non è eterna e tendono a scaricarsi e usurarsi sia in seguito al frequente utilizzo sia a causa del colore che tende inevitabilmente a seccarsi con il passare del tempo. Riutilizzare i pennarelli usati, tuttavia, non è un’operazione difficile ed esistono alcune tecniche da sperimentare per “prolungarne” la vita. In alternativa, anche riciclare i tappi e i singoli involucri può diventare un’attività creativa e originale.

Riutilizzare i pennarelli: 3 tecniche efficaci

Per cercare di rinnovare e riutilizzare i residui di colore contenuti nei pennarelli, è possibile sperimentare alcune tecniche efficaci:

usare il colore per dipingere ad acquerello : si deve estrarre il tampone di colore interno e immergerlo all’interno di un vasetto di vetro contenente acqua o alcol denaturato. Dopo alcuni giorni, il liquido si sarà colorato e potrà essere usato per la pittura ad acquerello su carta;

: si deve estrarre il tampone di colore interno e immergerlo all’interno di un vasetto di vetro contenente acqua o alcol denaturato. Dopo alcuni giorni, il liquido si sarà colorato e potrà essere usato per la pittura ad acquerello su carta; prolungare la durata del colore con l’ aceto : la punta del pennarello può essere letteralmente intinta nell’aceto bianco, che permetterà al colore di riattivarsi e prolungare la sua durata;

: la punta del pennarello può essere letteralmente intinta nell’aceto bianco, che permetterà al colore di riattivarsi e prolungare la sua durata; bagnare il tampone di colore con alcol: dopo aver rimosso il tappo che si trova sul fondo del pennarello, si bagna leggermente il tampone di colore con alcune gocce di alcol in modo tale da ravvivarlo e rinnovarlo.

Lavoretti creativi con i pennarelli usati

Come accennato sopra, anche gli steli dei pennarelli possono trasformarsi in materie prime originali per cimentarsi in alcuni lavori di riciclo creativo. È necessario rimuovere il tampone di colore e procedere con un accurato lavaggio dei tappi e degli involucri, eliminando eventuali tracce di colore. I possibili oggetti da realizzare sono davvero numerosi. Ecco alcune idee facili da mettere in pratica anche facendosi aiutare dai più piccoli: