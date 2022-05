Come fare lo scrub in casa in modo semplice, veloce ed economico

Lo scrub è un prodotto esfoliante, che aiuta a rigenerare la pelle favorendo l’eliminazione di scorie e cute morta. Si tratta di una delle migliori soluzioni naturali per ripulire e levigare la pelle, sia del viso che del corpo.

L’esfoliazione garantita dallo scrub elimina il grigiore accumulato durante il periodo invernale, quindi le impurità e le imperfezioni, contribuendo in maniera decisiva a migliorare la salute dell’epidermide.

Come fare lo scrub in casa in modo semplice, veloce ed economico

Lo scrub disintossica la cute, la rilassa e la ripulisce: il massaggio necessario ad applicarlo aiuta anche la micro-circolazione e fa bene al viso e a tutto il corpo. Inoltre, se praticato con costanza, può drenare e aiutare contro la cellulite. Ma è possibile fare lo scrub in casa?

Creare una ricetta casalinga è un’operazione davvero facile e veloce, oltre che economica. Per creare questo prodotto, infatti, sono necessari ingredienti naturali e facili da reperire. Purché funzioni, è bene introdurlo nella gestualità quotidiana, come un appuntamento serale per la propria salute e il benessere.

Come fare lo scrub in casa con la farina d’avena

La ricetta più semplice contempla la presenza di farina d’avena e acqua, si mescola così da creare una crema morbida e non troppo liquida. La si stende sul viso come una maschera, si lascia in posa per massimo 10 minuti e si elimina con ripetuti risciacqui abbondanti. Deterge, lenisce e agisce positivamente contro l’azione dei brufoli e il grasso della zona T. Per un ottimo risultato è bene ripetere il tutto due o tre volte la settimana, così da rinfrescare il viso.

Scrub casalingo con lo zucchero

Un’altra ricetta prevede l’uso dello zucchero. Mescolate:

1 cucchiaino di zucchero ,

, 3 cucchiai di olio d’oliva o di mandorle dolci

o di 2 cucchiai di miele.

Amalgamate bene il tutto quindi prelevate l’impasto e massaggiate la pelle leggermente umida, muovendo le dita in modo circolare. Più i granelli saranno piccoli più delicato risulterà lo scrub.

Scrub fai da te con sale grosso

Se invece volete agire sul corpo utilizzate sale grosso o farina di grano turco (quella gialla), per un massaggio più deciso e un’azione più incisiva. Non c’è limite alla fantasia: basta utilizzare ingredienti nutrienti e delicati, con un componente che possa attivare un’azione abrasiva.

Come fare uno scrub efficace

Grazie all’attrito, che non dovrà mai risultare troppo violento, la pelle secca verrà eliminata in favore di quella più giovane e fresca. Le ricette sono tante, l’importante è unire una parte cremosa o oleosa, come l’olio di mandorle o di oliva, il limone, il miele o lo yogurt, con un ingrediente esfoliante, più o meno ruvido come il sale fino o grosso, lo zucchero, il caffè ottimo contro la cellulite e le farine.

Per finire una ricetta veloce contro il caldo estivo, unite sale fino, olio d’oliva e qualche goccia di olio essenziale alla menta. Amalgamate, massaggiate la pelle e risciacquate. La cute sarà più fresca e tonica. Completata con una crema nutriente.