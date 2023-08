Come accelerare il metabolismo in modo naturale

Come accelerare il metabolismo in modo naturale? Lo sappiamo bene, non esistono scorciatoie o formule magiche per dimagrire e riattivare il metabolismo. Servono disciplina, impegno, una sana dieta e della regolare e costante attività fisica. Per raggiungere il tuo obiettivo, bisognerà anche scegliere i cibi giusti e tenere a bada lo stress.

Fonte immagine: Pixabay

Accelerare il metabolismo, magari in modo naturale e veloce, è un po’ l’obiettivo di tutti coloro che desiderano raggiungere un peso corporeo sano e una buona forma fisica. In realtà, però, il nostro metabolismo, ossia la capacità del nostro corpo di bruciare calorie, dipende da molti fattori, alcuni dei quali sono al di fuori del nostro controllo.

Ma è davvero possibile velocizzare e “attivare” un metabolismo lento? E più esattamente, a cosa ci riferiamo quando parliamo di “metabolismo”?

Cos’è il metabolismo?

Per poter valutare i migliori consigli e prodotti per accelerare il metabolismo e dimagrire, bisogna prima capire di cosa stiamo parlando.

Cos’è esattamente il metabolismo? E perché, quando non riusciamo a perdere peso, diamo subito la “colpa” al nostro sciagurato metabolismo lento?

Con questa parola si intende la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie che assumiamo attraverso il cibo, per produrre l’energia di cui abbiamo bisogno per poter vivere. Il che include anche l’energia necessaria perché possano avvenire tutti i processi fisiologici essenziali nel nostro corpo (metabolismo basale), come ad esempio la circolazione sanguigna, la regolazione della temperatura corporea, la riparazione cellulare e la respirazione.

Oltre al metabolismo basale, bisogna considerare anche il cosiddetto “metabolismo energetico” o “metabolismo totale”, che risulta influenzato soprattutto dalle attività fisiche che svolgiamo durante la giornata.

Cosa influenza il metabolismo?

Ognuno di noi ha un metabolismo diverso: c’è chi ha la fortuna di averlo più veloce e chi più lento. Si stima, ad esempio, che gli uomini tendano ad avere un metabolismo più veloce rispetto a quello delle donne, mentre superata la soglia dei 40 anni, di solito questo tende a rallentare sensibilmente in entrambi i sessi.

Oltre al sesso e all’età, a influenzare la velocità con cui bruciamo calorie concorrono anche fattori come la genetica e, non ultimi, i nostri livelli di attività fisica e la dieta che seguiamo.

5 trucchi per accelerare il metabolismo in modo naturale

Fonte: Pixabay

Ogni anno, o forse sarebbe meglio dire ogni giorno, on line e sui social fanno la loro comparsa rimedi miracolosi sempre nuovi che promettono di velocizzare il metabolismo, prodotti perlopiù naturali e brucia grassi, integratori a base di erbe o sostanze chimiche che sarebbero in grado di accelerare il metabolismo.

Il tutto, senza che si debba trascorrere neanche un secondo della propria vita in palestra.

Purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta solo di prodotti in grado di alleggerire il nostro portafogli, ma non il nostro girovita.

Potrà suonare noioso, ma per riuscire a dimagrire e raggiungere il proprio peso forma, le soluzioni sono due, e di certo le conoscerai già: dieta sana e attività fisica.

Se ti chiedi come velocizzare il metabolismo e perdere peso, di seguito abbiamo creato una lista di consigli che ti permetteranno di raggiungere, passo dopo passo, il tuo obiettivo.

Piccoli pasti ma più frequenti

Per accelerare il metabolismo, saltare i pasti, consumare meno cibo e affamare il corpo non sono mai le strategie migliori, né quelle più sensate.

Piuttosto, bisognerà consumare dei piccoli pasti e spuntini circa ogni 3/4 ore nell’arco della giornata, in modo da mantenere attivo il metabolismo e bruciare più calorie.

Assumi abbastanza proteine

Se ti è mai capitato di dare un’occhiata a un esempio di dieta per accelerare il metabolismo, forse avrai notato che si punta molto l’attenzione sul consumo di proteine.

Ciò non vuol dire che dovrai eliminare carboidrati e grassi in favore di carne e pollo. Significa piuttosto che bisognerà consumare le giuste quantità di proteine (incluse quelle di origine vegetale), in quanto sono maggiormente in grado, rispetto a carboidrati o grassi, di promuovere la termogenesi.

Aumenta la massa muscolare

Aumentando la muscolatura, aumenteremo anche il nostro metabolismo basale. Alla tua sessione di allenamento, quindi, ricorda sempre di aggiungere anche degli esercizi di resistenza oltre a quelli aerobici.

E a questo proposito, ricordiamo che anche l’attività cardio intensa può influenzare positivamente il metabolismo. Se ami fare delle lunghe camminate a passo svelto, quindi, prova ad aggiungere degli intervalli di corsa veloce di qualche minuto fra una sessione e l’altra, per ottimizzare ulteriormente il tuo workout.

Bevi tanta acqua

Una disidratazione, anche lieve, può influenzare il nostro corpo in molti modi diversi, e può persino rallentare il nostro metabolismo.

Oltre a bere abbastanza acqua nel corso della giornata (ricordando di assumerne in quantità maggiori se svolgi dell’attività fisica), prendi la buona abitudine di consumare alimenti idratanti, ovvero frutta, ortaggi e verdure fresche, come sedano, melone, cetrioli, anguria, fragole, pomodori e zucchine.

Cosa bere al mattino per attivare il metabolismo?

Oltre all’acqua, per dare una “svegliatina” al metabolismo potresti sorseggiare anche alcune tisane a base di erbe, come il tè verde.

Questa bevanda dalla storia millenaria, infatti, contiene sostanze bioattive come caffeina e catechine, che possono favorire un temporaneo aumento del metabolismo. In più, prima di colazione potresti bere un bicchiere di acqua con qualche goccia di limone, un rimedio ritenuto in grado di velocizzare e migliorare il metabolismo, oltre che reidratare il corpo.

Tieni a bada lo stress

Mai come in questo caso, yoga, meditazione, esercizi di rilassamento e altre tecniche antistress possono migliorare la tua salute. Lo stress, infatti, può influenzare il nostro metabolismo, rendendo più difficile e ardua la perdita di peso, per cui sarà utile adottare delle tecniche di rilassamento, fare sport, dormire bene e seguire una dieta bilanciata per avere un sano metabolismo.

Quanto tempo ci vuole per sbloccare il metabolismo?

Tante persone si domandano quale sostanza possa farle dimagrire velocemente, quali integratori, rimedi naturali, “preghiere” o persino farmaci siano i più adatti per accelerare il metabolismo in modo efficace e senza troppi sforzi.

La verità è che, per raggiungere una sana forma fisica, non esistono scorciatoie. Quando si parla di metabolismo, in particolar modo, le tempistiche dipendono da più fattori, come la dieta, l’età, il sesso, i livelli di attività fisica, e persino i nostri livelli di stress e la qualità del nostro sonno.

Per questo motivo, non è possibile fornire una stima esatta in merito alle tempistiche: è tutto molto soggettivo e personale.

Mangia in modo sano, allenati almeno 3 volte a settimana, migliora la qualità della tua vita, e di giorno in giorno ti sentirai sempre più in forma e in salute.

