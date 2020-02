I sintomi di chi soffre di colon irritabile sono molto spesso migliorabili con il solo controllo della dieta . In merito alla scelta degli alimenti sono utili alcune indicazioni generali, ma è importante sapere come, soprattutto in un primo momento, sia molto conveniente tenere un “diario alimentare” per tenere nota di cosa sia mangia, quali alimenti o abbinamenti sembrano peggiorare i sintomi oppure migliorarli.

