Verruche sul viso: come riconoscerle e rimedi naturali

Per ottenere una diagnosi corretta e sicura, è sempre preferibile rivolgersi al medico o meglio al dermatologo di fiducia, il quale esaminando le escrescente saprà identificarne la natura e suggerire una terapia adeguata, soprattutto tenendo conto della quantità di verruche presenti: nel caso in cui siano lesioni isolate o limitate, ad esempio, viene spesso consigliata la crioterapia o la laserterapia, entrambe finalizzate a distruggere la lesione in modo diretto.

In seguito al contatto con il virus , infatti, le cellule dell’epidermide reagiscono moltiplicandosi a dismisura e causando ipercheratosi e papillomatosi, originando appunto delle escrescenze che si presentano visibili e più spesse rispetto alla pelle circostante. Il contagio avviene in modo diretto, entrando in contatto con altri soggetti infetti oppure trasmettendo l’infezione da una zona del corpo a un’altra per autoinoculazione. Sono soprattutto coloro che hanno difese immunitarie indebolite a essere maggiormente esposti al rischio di contagio, come avviene con i virus più comuni.

