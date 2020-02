Coronavirus: spiegarlo ai bambini, i consigli di Telefono Azzurro

Le notizie sui media e social media possono costituire esperienze stressanti per chi le fruisce, soprattutto per i bambini e gli adolescenti. La chiusura delle scuole, la sospensione delle attività sportive, la ricerca di mascherine e di disinfettanti possono impattare gli equilibri di una famiglia. Chiaramente, non tutti reagiscono allo stesso modo.

Il Coronavirus è ormai al centro delle cronache quotidiane. Informazioni e fake news colpiscono indistintamente grandi e piccoli, creando in alcuni casi allarmismo e panico. Sulla questione Covid-19 in relazione all’approccio informativo con bambini e ragazzi è intervenuto Telefono Azzurro , che ha diffuso alcuni consigli per spiegare in maniera serena e tranquilla di che cosa si tratta.

