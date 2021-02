Clima sempre più elemento distintivo per le imprese, cresce il numero di aziende che include un'informativa specifica nei suoi rendiconti.

Il clima è ormai un elemento centrale anche dei bilanci delle aziende. A confermarlo un report pubblicato da Deloitte e intitolato “Climate change – Un’opportunità per veicolare una informativa consapevole e responsabile al mercato“. Secondo la società di consulenza e revisione le imprese saranno chiamate a rispondere sul fronte climatico, che rappresenterà un elemento chiave per le realtà di successo.

Secondo Deloitte la lotta ai cambiamenti climatici vedrà le aziende recitare un ruolo di primo piano. Le stesse imprese saranno chiamate ad adattarsi per rispondere alle nuove sfide in termini di operatività, strategia e organizzazione.

Un andamento sottolineato anche da Stefano Dell’Orto, Audit & Assurance Leader di Deloitte Italia:

Sostenibilità e cambiamento climatico rappresentano alcune delle sfide più importanti per le imprese, che dovranno cambiare i propri modelli di business per esserne all’altezza. In questo scenario, le aziende devono prepararsi a una crescente integrazione della rendicontazione finanziaria e non finanziaria: far trasparire la propria strategia aziendale di risposta al cambiamento climatico anche in bilancio sarà fondamentale per le imprese di successo.