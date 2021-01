Clima: Cina pronta a collaborare con gli USA

Apertura della Cina sul fronte clima verso gli Stati Uniti, ad annunciarlo il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino.

Cina pronta a collaborare con gli Stati Uniti per frenare i cambiamenti climatici. A confermarlo è un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ritiene il tema del clima imprescindibile all’interno di una più generale collaborazione tra le due superpotenze.

Il messaggio distensivo da parte delle autorità cinesi arriva in risposta all’invito inviato al governo di Pechino da Antony Blinken, segretario di Stato USA, e da John Kerry, inviato speciale della Casa bianca sul clima.

Una collaborazione che non potrà essere limitata ad alcuni aspetti, come ad esempio i cambiamenti climatici. Come ha ribadito ribadito il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian:

Il cambiamento climatico è una sfida comune per l’umanità. Dal momento che riguarda il futuro dell’intera umanità, affrontarlo richiede azioni globali, una risposta globale e una globale cooperazione, invece di una qualche soluzione da un singolo Paese. La Cina e gli Stati uniti condividono ampi interessi comuni e abbondanti margini di cooperazione. (…) La Cina è pronta a cooperare con gli Stati uniti e con la comunità internazionale sul cambiamento climatico. La cooperazione Cina-Usa in aree specifiche, diversamente dai fiori che possono fiorire in una serra nonostante il freddo invernale, è strettamente collegata alle relazioni bilaterali nel loro insieme.

Passi avanti sul clima, ma tensioni sulla questione Taiwan

Il riferimento in questo caso è alla questione Taiwan, sulla quale in questi giorni si sono registrate tensioni proprio tra la Cina e gli Stati Uniti. Su questo punto Lijian non ha usato mezzi termini:

La Cina ha sottolineato più e più volte che non si può immaginare di poter chiedere alla Cina comprensione e sostegno negli affari bilaterali e globali quando si interferisce sguaiatamente nelle questioni interne della Cina e si minano gli interessi cinesi. Noi speriamo che gli Stati Uniti possano creare condizioni favorevoli per il coordinamento e la cooperazione con la Cina nelle principali aree.

Fonte: Askanews