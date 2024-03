Allergie respiratorie e cambiamenti climatici: c’è un collegamento?

Quali sono le possibili conseguenze del riscaldamento globale per le persone allergiche? Studi hanno rilevato l'esistenza di un chiaro collegamento tra allergie respiratorie e cambiamenti climatici. Per arginare il problema, la strada da percorrere è quella che ci porta verso un mondo più verde, ma non solo.

Fonte immagine: iStock