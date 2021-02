Clima, Bill Gates: il mondo ha bisogno di più Elon Musk

Fonte immagine: Nasa via Wikimedia Commons

Clima, Bill Gates elogia gli sforzi di Elon Musk: il CEO di Tesla ha infatti previsto un premio per catturare la CO2 in eccesso in atmosfera.

Bill Gates torna nuovamente a parlare di clima, in occasione di una nuova intervista per la presentazione del suo ultimo libro: “How to Avoid a Climate Disaster”. Negli scorsi giorni il fondatore di Microsoft ha proposto la sua “ricetta” per contrastare i cambiamenti climatici, ipotizzando anche un futuro in cui i Paesi più ricchi del mondo consumeranno unicamente carne vegetale o sintetica, realizzata in laboratorio. Oggi, invece, il genio dell’informatica ha deciso di elogiare il rivale Elon Musk.

Nel corso di un’intervista per CNBC, Gates ha infatti voluto riconoscere i meriti del CEO di Tesla per la riduzione delle emissioni di CO2, anche grazie al premio di 100 milioni di dollari che l’imprenditore di origine sudafricana ha voluto destinare ai ricercatori di tutto il mondo.

Clima, Bill Gates elogia Elon Musk

Il fatto che Bill Gates abbia deciso di elogiare Elon Musk ha lasciato la stampa di sorpresa, considerando come negli ultimi mesi i due imprenditori non si siano lesinati in frecciatine reciproche, seppur nel massimo dell’educazione. La scorsa estate, ad esempio, il padre di Microsoft aveva espresso dubbi sulla mobilità elettrica destinata ai trasporti pesanti, facendo un vago riferimento al Tesla Semi di Musk. Data la difficoltà di realizzare batterie sufficientemente capienti per camion e rimorchi, Gates sembra essere maggiormente favorevole all’uso dell’idrogeno.

Nel corso dell’intervista con Andrew Ross Sorkin di CNBC, il magnate statunitense ha voluto però riconoscere l’impegno di Elon Musk nel ridurre le emissioni di CO2. L’imprenditore sudafricano ha infatti di recente annunciato un premio da 100 milioni di dollari per coloro che saranno in grado di sviluppare tecnologie efficienti di catture e stoccaggio sicuro dell’anidride carbonica.

Credo che quel che Elon stia facendo con Tesla sia fantastico. È probabilmente il più grande contributo per dimostrarci come le auto elettriche siano parte fondamentale per risolvere i cambiamenti climatici. Abbiamo bisogno di più Elon Musk. Elon ha inoltre creato un premio per la cattura di anidride carbonica, una cosa fantastica. Credo che debba essere molto orgoglioso di quello che ha fatto.

Fonte: One Green Planet