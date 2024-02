Certificato MSC per la pesca sostenibile: quali sono gli standard

Il certificato MSC per la pesca sostenibile è un riconoscimento rilasciato dall'organizzazione no profit Marine Stewardship Council, ente indipendente che opera in molti Paesi del mondo, inclusa l'Italia. La certificazione viene assegnata alle aziende che rispettano una serie di principi di sostenibilità, tuttavia non mancano le critiche in merito ai parametri previsti.

Fonte immagine: iStock