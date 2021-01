Casa galleggiante Sneci, ecologica e tecnologica

Fonte immagine: Unsplash

Sneci è la prima casa galleggiante di puro design in perfetta sintonia con l'ambiente circostante, in grado di muoversi senza inquinare.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Il desiderio di esplorare e lasciarsi cullare dalle acque del Tibisco, in Ungheria, ha spinto una coppia di Budapest a convincere l’architetto Tamás Bene a creare per loro una casa galleggiante.

Una vera e propria house boat ribattezzata Sneci, un piccolo rifugio a 360 gradi per i due appassionati di esplorazione. La mini casa galleggiante è in grado di muoversi sulle acque per godere della splendida vegetazione circostante, una dimora privata perfetta per la giovane coppia.

A una prima occhiata distratta Sneci potrebbe sembrare la classica barchetta per la pesca o per il trasporto di materiali o persone. Invece La barca-dimora è una vera abitazione in miniatura, completa di ogni tipologia di comfort e con tutte le comodità classiche di una casa. Attrezzata ed efficiente sfrutta ogni spazio della stessa struttura permettendo alla coppia di vivere il fiume in modo totale, senza la necessità di toccare la riva.

Design minimal e naturale, ma del tutto funzionale

Sneci è la rappresentazione del mood che ha ispirato l’architetto Bene, ovvero la calma e la placidità delle acque del Tibisco. Un luogo magico immerso nella natura dove tutto scorre letteralmente in completa serenità. Per questo motivo la barca-abitazione è stata realizzata in legno naturale per creare un punto di connessione con l’esterno, mantenendo inalterata l’atmosfera naturale circostante.

Una scelta precisa per una mobilità sostenibile, ma dalle linee minimal. L’aspetto è quello di una barchetta, ma al suo interno attrezzata come una vera casa. Con pareti mobili e funzionali che possono cambiare il loro utilizzo, da panche e tavolo a comodo letto matrimoniale.

Sneci prevede una cucina con sala da pranzo, con tanto di pannelli solari sul tetto che possono alimentare le apparecchiature elettroniche presenti. Oltre a una riserva di acqua da venti litri, necessaria per la permanenza lontana dalla riva.

Una struttura pensata e meditata fin nei minimi dettagli per un elemento in contatto diretto nella natura, così da uniformare la presenza di Sneci con l’ambiente circostante in modo rispettoso e sostenibile.

Fonte: Elle Decor