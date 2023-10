Campane tibetane: utilizzi e benefici per il corpo

Le campane tibetane sono strumenti in grado di favorire uno stato di rilassamento profondo, ma possono anche migliorare la nostra salute fisica e psicologica. Questi strumenti, in realtà, non hanno la forma di una campana, ma sono più simili a delle pregiate ciotole. Anche note con il nome inglese di Tibetan Bowls, queste particolari “campane” possono migliorare la qualità del sonno, aiutare a ridurre i livelli della pressione e generare uno stato di pace interiore.

Le campane tibetane sono uno strumento in grado di favorire il rilassamento e, secondo la tradizione, innescare un processo di autoguarigione fisica e spirituale. Sebbene siano noti con il nome di “campane”, in realtà questi strumenti non hanno la forma che ci si aspetterebbe, ma si presentano piuttosto come delle ciotole (in inglese, le campane tibetane sono chiamate “tibetan bowls“) solitamente di colore ottone o bronzo, disponibili con diverse grandezze e realizzate con materiali differenti.

Ma a cosa serve il suono delle campane tibetane?

In questo articolo vedremo quali benefici possono offrire queste particolari ciotole, quali sono le origini delle campane tibetane e come usarle per migliorare la salute fisica e mentale.

Cosa sono le “ciotole tibetane”?

Prima di scoprire a cosa servono le campane tibetane, vediamo come si presentano questi particolari strumenti.

Come abbiamo anticipato, non si tratta di vere e proprie campane, perlomeno non come le intendiamo nel linguaggio comune, quanto piuttosto di ciotole color ottone o bronzo, che vengono fatte risuonare mediante lo sfregamento di un apposito strumento, realizzato in legno o in bambù e rivestito di pelle o lana.

Proprio lo sfregamento di questo strumento dà origine a suoni e vibrazioni che potrebbero favorire un profondo rilassamento fisico e psicologico.

A seconda delle dimensioni e dello spessore, il suono emesso dalla campana tibetana potrà essere più alto e leggero o più profondo; ciotole più grandi producono suoni più bassi e vibranti.

Campane tibetane: origini e significato

Sappiamo, a grandi linee, che le ciotole tibetane sono strumenti in grado di emettere suoni differenti. Ma di cosa si tratta esattamente? E quali effetti generano in noi questi suoni?

Queste “campane” vennero realizzate per la prima volta migliaia di anni fa nel Tibet pre-buddista, e vengono tutt’oggi impiegate nelle culture del Nepal, in Tibet e India, come strumento per la meditazione e per favorire l’autoguarigione del corpo e dello spirito.

Inizialmente, le campane venivano impiegate nell’ambito di rituali religiosi e spirituali. Si ritiene che la vibrazione emessa attraverso percussioni e sfregamenti generi il suono Om, il suono primordiale, il mantra dell’infinito. Nel corso dei secoli, queste splendide ciotole vennero utilizzate anche nella disciplina della meditazione, in quanto capaci di favorire il rilassamento profondo e portare pace interiore.

Oggi, le campane tibetane sono utilizzate nella disciplina dello yoga e in pratiche di benessere come il massaggio sonoro o la terapia del suono.

I benefici delle campane tibetane

Probabilmente avrai sentito dire che le campane tibetane sono “terapeutiche” per la salute: ma questo cosa vuol dire esattamente? Cosa si può fare con le campane tibetane? Alle tibetan bowls sono attribuite numerose proprietà benefiche: si ritiene che le vibrazioni emesse dalla campana sfiorata dal bambù siano in grado di generare una sensazione di calma, stimolando al contempo il nostro potere di autoguarigione.

Quando il nostro organismo è in disequilibrio a causa di tensioni, ansia, stress o malesseri fisici o psicologici, le vibrazioni e i suoni della campana tibetana possono riportare armonia e serenità. Questi strumenti possono aiutare a riequilibrare i chakra, i centri energetici presenti nel corpo umano, producendo profondi effetti benefici spirituali ed emotivi, accompagnandoci nel nostro percorso di crescita personale.

Ma vediamo in quali altri modi i suoni e le vibrazioni possono migliorare la nostra vita:

Favoriscono la meditazione, aiutando a entrare in uno stato di rilassamento profondo e a rimanere presenti nel qui e ora Aiutano a rilassare la mente e permettono alle emozioni di scorrere liberamente Migliorano la qualità del sonno, la digestione e il metabolismo Riducono tensione, rabbia e ansia: le campane tibetane possono favorire un senso di pace, sciogliere le tensioni e ridurre gli stati depressivi Aiutano a superare i blocchi energetici che non ci permettono di progredire nel nostro percorso di crescita spirituale e personale Riducono la pressione sanguigna, favorendo uno stato di relax, le campane tibetane possono aiutare ad abbassare i livelli della pressione Migliorano la concentrazione e l’attenzione.

Insomma, dai benefici per lo spirito fino a quelli per il corpo, possiamo dire che le campane tibetane sono ben più che semplici ciotole da esporre in bella vista: si tratta di veri strumenti benèfici, in grado di migliorare la nostra vita in molti modi differenti.

Come usare le tibetan bowl?

Puoi usare le campane tibetane durante la meditazione, sfregando il bordo della ciotola con il bastone di legno, o utilizzandolo come se fosse un gong. Con questo semplice gesto, potrai favorire uno stato di rilassamento e radicamento nel momento presente e raggiungere un migliore stato di consapevolezza e di pace interiore.

Le campane tibetane vengono impiegate anche durante la pratica dello yoga, o in sessioni di terapia del suono e bagni sonori. Le vibrazioni emesse dalle ciotole, infatti, possono generare un processo di autoguarigione e migliorare la salute psico-fisica.

Le campane tibetane non presentano controindicazioni, e possono essere impiegate per migliorare la salute di tutti.

Campane tibetane: dove comprarle?

Se intendi acquistare una di queste bowl, puoi trovarle nei negozi locali oppure negli shop on line. Il prezzo delle campane tibetane può variare molto in base alla dimensione della ciotola, allo spessore, alla lavorazione e soprattutto in base ai tipi di metalli e materiali impiegati.

Solitamente, i prezzi delle tibetan bowl vanno dai 50 euro in su, ma possono facilmente superare i 400 euro per le bowl più pregiate.

Se, invece, desideri sottoporti a un trattamento con campane tibetane, come ad esempio un massaggio sonoro, una seduta di 60 minuti ha solitamente un costo che va dai 30 ai 70 euro.

