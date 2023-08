Caffè e limone: fa dimagrire davvero?

È vero che bere caffè e limone fa dimagrire? E come preparare questa bevanda dai presunti effetti dimagranti? Da un po’ di tempo a questa parte, la #LemonCoffeeChallenge impazza sui social. Utenti di ogni età bevono tazzine di caffè al limone tutti i giorni per sbarazzarsi dei chili di troppo. Ma questo espediente aiuterà davvero a rientrare nella vecchia taglia di vestiti, o si tratta solo di un modo originale per rovinare un buon caffè?

È vero che bere caffè e limone fa dimagrire, o si tratta solo di uno degli ennesimi falsi miti che circolano su Tik Tok e altri social? Da un po’ di tempo a questa parte, uno degli hashtag più popolari su TikTok e affini è senz’altro “LemonCoffee”, seguito da parole chiave come #LemonCoffeeChallenge o #WeightLossCoffee.

Se ti è mai capitato di cercare dei rimedi naturali per curare il mal di testa, probabilmente l’accoppiata “limone e caffè” non deve suonarti tanto nuova. In effetti, da lungo tempo questa combinazione viene consigliata proprio per alleviare i sintomi di una brutta emicrania.

Ma cosa c’entra tutto questo con la perdita di peso?

In realtà proprio nulla, se non fosse che, di recente, influencer e utenti sui social media hanno portato alla ribalta questo stratagemma, attribuendo alla bevanda a base di limone e caffè il presunto potere di far evaporare i tanto odiati chili di troppo.

Ma quanto c’è di vero e di attendibile in tutto questo?

Caffè e limone: come si fa?

Prima di scoprire quali sono i presunti benefici del LemonCoffee, vediamo rapidamente come preparare questa bevanda. Cosa mettere nel caffè per dimagrire?

La lista degli ingredienti è sorprendentemente breve, e forse questo è uno dei punti di forza di questo rimedio. Teoricamente, infatti, sarebbe sufficiente versare il succo di un limone nella tua tazzina di caffè, mescolare e sorseggiare. In alternativa, potresti allungare il tutto con dell’acqua tiepida, in base ai tuoi gusti.

Come di certo avrai capito, è del tutto sconsigliata ogni forma di zucchero, altrimenti non faremmo altro che vanificare i potenziali effetti dimagranti di questo rimedio.

Che succede se bevi caffè e limone?

È vero che il mix a base di limone, caffè e acqua calda fa dimagrire? Secondo chi promuove questo stratagemma, pare che l’intruglio possa aiutare a ridurre il desiderio di zuccheri. Di conseguenza, meno zuccheri ingeriamo, più facile sarà gestire il nostro peso corporeo e, con un po’ di fortuna, perdere peso.

Pare che sia sufficiente bere caffè e limone al mattino, a stomaco vuoto, e attendere 30 minuti prima di fare colazione, e magicamente, giorno dopo giorno, vedremo quei chili di troppo scivolare via. Ma c’è di più.

Come dicevamo, alcuni reputano il mix caffè e limone utile contro il mal di testa e contro la diarrea, altri ritengono che faccia passare i sintomi della sbornia, e c’è chi attribuisce alla miscela anche degli effetti “sessuali”, sostenendo che faccia aumentare la fertilità.

Insomma, caffè e limone, insieme, sembrano formare una squadra imbattibile. Ma sarà davvero così?

Caffè e limone: quali benefici per intestino e linea?

Partiamo da un presupposto: se presi separatamente, sia il caffè che il limone possono offrire notevoli benefici alla nostra salute. Effetti benefici confermati, peraltro, da diversi studi condotti in tutto il mondo.

Ad esempio, si ritiene che il caffè sia effettivamente correlato a una possibile perdita di peso, dovuta alla sua azione diuretica e bruciagrassi. In più, questa bevanda esercita un’azione antiossidante, è collegato a una riduzione del rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro, ed influenza anche il nostro sistema nervoso, agendo come un naturale soppressore della fame.

Anche il limone, dal canto suo, è considerato un validissimo aiutante per la nostra salute. Fonte di vitamina C e di sostanze antiossidanti, questo agrume aiuta a rafforzare le difese immunitarie, migliora la salute del cuore e può anche aumentare l’assorbimento del ferro a tavola, ragion per cui è considerato un valido alleato contro l’anemia.

È vero che caffè e limone fa dimagrire?

Riavvolgendo il nastro: caffè e limone fanno dimagrire? Ad oggi, purtroppo, nessuno studio ha dimostrato che aggiungere del succo di limone nel caffè possa favorire in qualche modo la perdita di peso.

Tuttalpiù, dato il sapore probabilmente non gradevolissimo (ma ovviamente, i gusti son gusti), questo mix potrebbe togliere l’appetito per qualche ora.

Ma allora, come è nata l’idea secondo cui bere caffè e limone farebbe dimagrire?

Probabilmente anche tu avrai sentito dire che bere acqua e limone al mattino potrebbe far perdere peso. Forse è da questa teoria che nasce l’idea secondo cui la combo “caffè e limone”, a sua volta, farebbe dimagrire. In realtà, però, il potenziale effetto dimagrante del mix non è dovuto affatto all’agrume, bensì all’acqua. Idratando il corpo al mattino, favoriamo un senso di sazietà che ci porterà a mangiare meno e (possibilmente) meglio.

Con nostra grande delusione, dobbiamo dunque constatare che, allo stato attuale, non esistono alimenti o bevande che facciano perdere peso velocemente e – aggiungerei – magicamente. Per di più, non dobbiamo dimenticare che anche questo rimedio apparentemente innocuo, in realtà, potrebbe nascondere qualche insidia e comportare degli effetti indesiderati per la salute.

Controindicazioni e precauzioni

Bere caffè e limone fa male alla salute? Se soffri di bruciore di stomaco, probabilmente saprai già che il limone è uno di quegli alimenti da evitare, in quanto potrebbe accentuare il problema. Se assunto con una certa frequenza, inoltre, il mix limone e caffè potrebbe comportare dei disturbi allo stomaco.

Per via della sua acidità, il rimedio potrebbe anche danneggiare la salute dei denti, causando infiammazioni gengivali, macchie, erosione e danni allo smalto.

Non dimentichiamo poi che assumere troppa caffeina può avere delle conseguenze come una maggiore ansia e irritabilità, insonnia, mal di stomaco, nervosismo, agitazione e aumento della frequenza cardiaca.

Insomma, se proprio vuoi provare a dimagrire bevendo una tazzina di limone e caffè prima di fare colazione, ti consigliamo di assumere questo mix con una certa parsimonia, e di consultare il medico o un nutrizionista se soffri già di disturbi allo stomaco, se stai assumendo farmaci o soffri di particolari condizioni mediche.

