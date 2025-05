Quali sono i requisiti e come richiedere il nuovo Bonus Tredicesima: quali documenti bisogna preparare subito.

Il bonus tredicesima è un’agevolazione fondamentale introdotta per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, specialmente in un contesto economico segnato da inflazione e aumento del costo della vita. Si tratta di un importo una tantum di 100 euro, previsto dall’art. 2-bis del DL 113/2024, noto come “DL Omnibus”.

Questo bonus sarà erogato con la tredicesima mensilità del 2024, ma se non viene riconosciuto dal datore di lavoro, il lavoratore ha la possibilità di recuperarlo attraverso la dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730/2025.

Come richiedere il Bonus Tredicesima: tutti i requisiti

Il bonus è accessibile ai dipendenti, sia pubblici che privati, il cui reddito complessivo per l’anno 2024 non superi i 28.000 euro. È importante notare che il reddito derivante dall’abitazione principale non deve essere considerato ai fini di questo calcolo. Tuttavia, il lavoratore deve avere una sufficiente capienza d’imposta per poter beneficiare dell’indennità. Inizialmente, il bonus era riservato ai dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico e un coniuge a carico. Con l’introduzione del DL 167/2024, la platea dei beneficiari è stata ampliata, consentendo anche a chi è parte di un nucleo monogenitoriale con un solo figlio a carico di accedere al bonus. Inoltre, il bonus si estende a unioni civili, coppie di fatto e lavoratori domestici.

È fondamentale sottolineare che, nel caso in cui entrambi i genitori soddisfino i requisiti, l’indennità sarà attribuita a uno solo di essi, per evitare duplicazioni. Secondo la circolare n°22/2024, se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, solo uno potrà richiedere il bonus, a condizione che non siano legalmente separati e che convivano. La presentazione del modello 730 offre l’opportunità di verificare se il bonus tredicesima è stato correttamente riconosciuto dal datore di lavoro. Durante la compilazione della dichiarazione, il contribuente potrà confermare la spettanza del bonus e, se necessario, richiederlo direttamente nel dichiarativo. È fondamentale che il lavoratore controlli attentamente l’importo riconosciuto e confronti i dati con i requisiti stabiliti dalla norma.

L’importo effettivo del bonus è proporzionale al periodo di lavoro prestato nel 2024. Pertanto, il calcolo si basa sul numero di giorni lavorativi in cui il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Questo include anche le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi. Tuttavia, è importante escludere i giorni in cui non è previsto alcun reddito, come nel caso delle assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni. Il calcolo del periodo di lavoro è essenziale per determinare l’importo finale del bonus. Non c’è differenza se il contratto di lavoro è part-time o full-time, il principio di calcolo rimane lo stesso. Per facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono fare riferimento alle informazioni contenute nella Certificazione Unica (CU) 2025, in particolare nei punti 721 e 726.

Se tali punti non sono compilati, si possono utilizzare altre informazioni contenute nelle annotazioni della CU. È cruciale prestare attenzione durante la compilazione della dichiarazione per evitare errori che potrebbero portare a una restituzione di somme al fisco. Tra gli errori più comuni c’è il calcolo errato dei giorni lavorativi, che può derivare da una scorretta interpretazione delle festività e dei giorni non lavorativi. Inoltre, è fondamentale accertarsi di avere tutti i requisiti necessari prima di richiedere il bonus.

Un altro aspetto da considerare è la documentazione necessaria per la richiesta del bonus. Il lavoratore deve essere in grado di dimostrare la sua situazione reddituale e familiare, e questo richiede una preparazione accurata e una buona conoscenza delle normative che regolano il bonus tredicesima. È consigliabile conservare tutta la documentazione e le comunicazioni con il datore di lavoro riguardanti il bonus, in modo da avere prove in caso di eventuali contestazioni. Il bonus tredicesima rappresenta un supporto significativo per i lavoratori dipendenti in un periodo di difficoltà economica. Comprendere i requisiti, i calcoli e le modalità di richiesta è fondamentale per garantire di poter beneficiare di questo aiuto e per evitare problematiche con l’amministrazione fiscale.