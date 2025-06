Arriva il Bonus Estate: in che consiste e quali sono i requisiti per ottenerlo. Ecco tutti i dettagli da conoscere per beneficiarne.

Con l’arrivo dell’estate, le famiglie italiane si trovano ad affrontare un aumento significativo delle spese legate ai consumi energetici. L’uso intensivo di condizionatori e ventilatori provoca un incremento delle bollette elettriche, che può diventare un peso insostenibile, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Per affrontare questa situazione, il Governo ha introdotto il Bonus Bollette Estive 2025, un contributo straordinario di 200 euro pensato per alleviare il costo dell’energia nei mesi più caldi.

Cos’è il Bonus Bollette Estive 2025 e a chi spetta

Il Bonus Bollette Estive 2025 è un contributo una tantum che si aggiunge al già noto Bonus Sociale Luce e Gas. Questa misura prevede un importo fisso di 200 euro, erogato direttamente in bolletta senza necessità di presentare alcuna domanda. Questo approccio semplificato garantisce un rapido sostegno a chi ne ha più bisogno, rendendo l’accesso al bonus immediato e diretto.

Il bonus è riservato alle famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro, ampliando sostanzialmente i requisiti rispetto al bonus sociale ordinario. Infatti, il bonus sociale tradizionale è limitato a chi ha un ISEE fino a 9.530 euro e fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli. Questa novità permette a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un aiuto concreto, specialmente in un periodo dell’anno in cui le spese energetiche possono lievitare notevolmente. È importante evidenziare che chi già riceve il Bonus Sociale Ordinario riceverà automaticamente il Bonus Estivo da 200 euro, senza ulteriori passaggi burocratici.

A differenza di altri sussidi, il contributo viene erogato come uno sconto diretto in bolletta. Questa somma sarà distribuita su più fatture, in base alla periodicità di emissione del gestore di energia. Le famiglie non dovranno attendere un pagamento unico, ma vedranno il loro contributo riflesso gradualmente nelle bollette successive all’attivazione del bonus.

Cosa bisogna fare per ricevere il Bonus Estate

La procedura per ricevere il bonus è sostanzialmente automatica, ma richiede un passaggio cruciale: la presentazione dell’ISEE 2025 tramite una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata. Senza un ISEE valido, il bonus non potrà essere attivato. È possibile presentare la DSU presso vari enti, tra cui:

CAF e patronati : per assistenza nella compilazione e presentazione della documentazione.

: per assistenza nella compilazione e presentazione della documentazione. Online sul sito INPS : per un’autocertificazione semplice e veloce.

: per un’autocertificazione semplice e veloce. Attraverso un commercialista abilitato: per chi preferisce un’assistenza professionale.

Una volta presentata, l’INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che notificherà i fornitori di energia, i quali si occuperanno di applicare lo sconto in bolletta.

Il Bonus Bollette Estive 2025 rappresenta una risposta concreta all’aumento dei consumi elettrici estivi, un fenomeno accentuato dalle frequenti ondate di calore. Questa iniziativa mira ad alleviare il peso delle bollette per le famiglie a reddito medio-basso, dimostrando attenzione verso i cittadini in un periodo di crescente difficoltà economica e sociale.