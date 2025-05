In tanti non lo sanno, oppure commettono questo grave errore nel Modello 730: come ottenere il Bonus da 100 euro.

Con l’avvio della campagna per la dichiarazione dei redditi del 2025, che riguarda i redditi relativi al 2024, il modello 730 torna a essere al centro dell’attenzione.

Questa annuale consuetudine fiscale consente ai contribuenti di dichiarare il proprio reddito e di beneficiare di detrazioni e rimborsi, risultando essenziale per ottimizzare la propria posizione fiscale. Quest’anno, oltre a fornire una panoramica delle detrazioni disponibili, è fondamentale evidenziare un aspetto cruciale che molti contribuenti potrebbero trascurare: il bonus da 100 euro, noto anche come bonus tredicesima o bonus Natale.

730, come ottenere il Bonus da 100 euro

Il modello 730 è uno strumento fondamentale per i lavoratori dipendenti e pensionati, in quanto consente di ottenere rimborsi fiscali e di ridurre l’IRPEF da versare. Il datore di lavoro, che in molti casi funge da sostituto d’imposta, è responsabile della trattenuta delle imposte e delle addizionali. Tuttavia, non tutti i datori di lavoro operano in questo modo; alcuni, infatti, non svolgono questa funzione, costringendo il lavoratore a gestire autonomamente la propria posizione fiscale.

Nel 2024, una misura straordinaria ha permesso a molti lavoratori di ricevere un bonus natalizio di 100 euro. Tuttavia, non tutti coloro che avevano diritto a questo bonus lo hanno effettivamente ricevuto. Coloro che, a causa della mancanza di un sostituto d’imposta o di altre circostanze, non hanno potuto beneficiare di questo aiuto economico possono ora recuperarlo tramite la dichiarazione dei redditi.

La presentazione del modello 730 offre l’ultima opportunità per chi non ha ricevuto il bonus Natale nel 2024. È fondamentale ricordare che il bonus non era automatico e doveva essere esplicitamente richiesto al datore di lavoro. Pertanto, chi non ha richiesto il bonus e si è trovato in difficoltà a causa di un datore di lavoro poco collaborativo, ora ha la possibilità di recuperare questa somma attraverso la propria dichiarazione dei redditi.

Per richiedere il bonus, è necessario compilare la Sezione V del Quadro C, rigo C14 del modello 730. Questa sezione è dedicata alla riduzione della pressione fiscale e permette di segnalare l’importo del bonus tredicesima da recuperare. È importante assicurarsi di avere tutti i documenti e le informazioni necessarie per completare correttamente la richiesta. Non tutti i lavoratori possono richiedere il bonus da 100 euro; ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti:

Reddito complessivo: Per poter accedere al bonus, il reddito complessivo del 2024 non deve superare i 28.000 euro. Questo limite include non solo il reddito da lavoro dipendente, ma anche altri redditi percepiti durante l’anno. Figli a carico: È necessario avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Questo requisito è fondamentale per poter accedere al bonus, poiché rappresenta un aiuto concreto per le famiglie. Imposta lorda: L’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione per lavoro dipendente spettante. Ciò significa che, per poter beneficiare del bonus, il contribuente deve aver versato un’imposta sufficiente a coprire l’importo del bonus stesso.

Molti contribuenti potrebbero non essere a conoscenza della possibilità di recuperare il bonus di 100 euro tramite la dichiarazione dei redditi. Questo è un errore che può costare caro, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie stanno affrontando difficoltà economiche. Il bonus rappresenta un aiuto concreto e, pertanto, è essenziale informarsi e assicurarsi di rispettare tutti i requisiti necessari per ottenerlo.

Inoltre, il modello 730 offre l’opportunità di sfruttare altre detrazioni e deduzioni, che possono contribuire a ridurre ulteriormente l’importo delle tasse da pagare. Tra queste, ad esempio, ci sono le spese mediche, le spese per l’istruzione dei figli e le spese per ristrutturazioni edilizie. Ogni contribuente ha la possibilità di ottimizzare la propria dichiarazione e ottenere il massimo dai benefici fiscali disponibili.

La presentazione del modello 730 rappresenta, quindi, non solo un obbligo fiscale, ma anche un’opportunità per migliorare la propria situazione economica. Conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dalla normativa fiscale è essenziale per ogni contribuente, affinché si possa godere appieno dei benefici previsti dalla legge.