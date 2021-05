Billie Eilish, vegana da 7 anni: “Difficile mangiare animali”

Fonte immagine: John Lucas via Wikimedia

Billie Eilish è vegana da 7 anni, oggi non tornerebbe al regime onnivoro per ragioni di tipo etico: è quanto ha affermato in un'intervista.

Billie Eilish parla con entusiasmo della dieta vegana, in occasione della presentazione della sua ultima fatica discografica. Nonostante la giovane età – solo 19 anni – la cantante è considerata una delle artiste più talentuose oggi in circolazione, tanto da aver già conquistato innumerevoli premi e riconoscimenti a livello internazionale. E ora spiega le sue scelte alimentari, che la accompagnano da oltre 7 anni.

La popstar statunitense ha infatti deciso di sposare la dieta vegana diversi anni fa, escludendo dalla propria alimentazione qualsiasi ingrediente di origine animale. E oggi afferma di non aver mai pensato di tornare a un regime onnivoro, una scelta troppo difficile dal punto di vista etico.

Billie Eilish, vegana da 7 anni

L’occasione è un’intervista per l’edizione britannica di Vogue, dove alla giovane cantante sono state poste le domande di 23 fan famosi, tra cui Orlando Bloom. Dopo il successo del disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Eilish è infatti tornata in vetta alle classifiche con il nuovo singolo “Your Power”, contenuto nell’album “Happier Than Ever” in uscita la prossima estate.

Orlando Bloom ha affermato di aver ormai raggiunto una dieta al 90% vegana e, per questa ragione, ha voluto sapere che regime alimentare la popster fosse solita seguire:

Sono vegana. Sono vegana da ben sette anni.

La scelta di abbandonare ingredienti di origine animale è stata presa praticamente da bambina, dopo aver visto alcuni documentari sulle condizioni di bovini, suini e pollame all’interno degli allevamenti intensivi:

Quando vieni a conoscenza di certe cose e le vedi, è davvero difficile tornare indietro. E ora, nonostante io abbia molti amici che consumano regolarmente latticini e carne e non mi sento nella posizione di dire agli altri cosa fare, non posso ignorare cosa stia accadendo nel mondo animale.

Per la giovane non è però stato difficile optare per la dieta vegana, poiché il suo consumo di carne è sempre stato molto ridotto:

Diventare vegana per me non è stato difficile, perché la carne non è mai stata molto presente nella mia vita. Non ne ho mai sentito la mancanza, non ho mai pensato che mi fossi privata di qualcosa.

Negli ultimi mesi, Billie Eilish ha voluto sensibilizzare i suoi fan sugli allevamenti intensivi e sulla violenza contro gli animali, pubblicando alcuni video a tema sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 90 milioni di persone.

Fonte: Insider