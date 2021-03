Balsamo per capelli per bambini: quando va usato

Balsamo per capelli dei bambini: quali sono le soluzioni più indicate e quando vanno usate, garantendo protezione ai più piccoli.

Il balsamo per capelli può rappresentare un prodotto cosmetico utile anche per la cura della chioma dei bambini. Data la loro tenera età, i più piccoli tendono a mostrare capelli sani e lucidi, nonché morbidi e voluminosi. Ma in alcuni casi può essere necessario un trattamento disciplinante, soprattutto per quei bimbi che presentano una chioma riccia e tendente ai nodi. Ma quando va usato questo ritrovato cosmetico e, soprattutto, quali prodotti prendere in considerazione?

Naturalmente, poiché la cute dei più piccoli appare molto delicata, è sempre necessario scegliere prodotti adatti alla loro età, evitando invece shampoo e balsamo dedicati agli adulti. In caso il bimbo fosse soggetto a facili irritazioni e arrossamenti, nonché a dermatiti e reazioni allergiche, è sempre utile vagliare il parere del proprio dermatologo di fiducia.

Balsamo per bambini, cosa sapere

Balsamo per bambini: quando usarlo?

Così come già accennato, i bambini possono godere di una chioma più morbida, lucente e vitale rispetto agli adulti. Si tratta di un fatto del tutto fisiologico, dovuto alla giovanissima età, per dei capelli non ancora provati dai processi d’invecchiamento o dall’esposizione negli anni agli agenti atmosferici esterni. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe essere utile ricorrere a un balsamo specifico dopo il classico shampoo.

Non è di certo segreto: pettinare i più piccoli non è operazione breve e indolore, soprattutto in presenza di capelli ricci o nodosi. Il bimbo potrebbe lamentarsi per il dolore procurato della spazzola e, a lungo andare, addirittura rifiutarsi di sottoporsi a quella che potrebbe vivere come una piccola tortura quotidiana. In questo caso, il ricorso a un buon balsamo può essere più che risolutivo: districa i capelli, li disciplina e rende il passaggio della spazzola il più possibile indolore. L’applicazione dovrebbe avvenire dopo ogni shampoo oppure, se si preferissero delle tempistiche più dilungate, almeno un paio di volte a settimana.

Il balsamo può essere però utile anche a bambini e bambine dai capelli lisci, ad esempio se molto sottili, difficili da mantenere ordinati oppure soggetti a elettricità statica. Formando un microfilm lungo tutta la superficie del capello, dalla radice alla punta, lo appesantisce rendendolo più semplice da gestire, affinché rimanga facilmente in piega e sia meno soggetto all’elettricità da sfregamento.

Quale scegliere

La scelta di un prodotto cosmetico per bambini deve sempre avvenire con grande attenzione, poiché la loro pelle è molto delicata e maggiormente soggetta a fastidi e irritazioni. Per questo non si dovrebbero impiegare shampoo e balsamo dedicati agli adulti, bensì soluzioni delicate appositamente formulate per i più piccoli.

In linea generale, bisognerebbe evitare le proposte ricche di ingredienti aggressivi, magari di origine sintetica. Siliconi e agenti schiumogeni pensati per gli adulti possono seccare il capello e la cute, i parabeni possono invece essere causa di irritazioni e dermatiti in soggetti ipersensibili. Gli agenti profumanti, soprattutto se su base alcolica, possono infine determinare bruciore e rossore sia dello scalpo che degli occhi, per contatto accidentale.

Più indicate le soluzioni create a partire dai più noti rimedi naturali per i capelli, come la camomilla per un effetto calmante, la calendula per il suo effetto sfiammante e antistaminico e l’olio di jojoba date le sue proprietà al contempo districanti e nutrienti. L’olio di jojoba, non a caso, è una fonte irrinunciabile di vitamina E utile proprio ai capelli.