AzzeroCO2 ed Ecomill insieme, al via rilancio campagna Eternit Free

Ridurre i costi dell’energia è più che mai utile, soprattutto se si scelgono soluzioni più sostenibili per l’ambiente come ad esempio il fotovoltaico. Una scelta valida non soltanto per quelle che sono le esigenze domestiche classiche, solitamente soddisfatte collegandosi alla rete elettrica nazionale o attraverso l’installazione di impianti solari o eolici, ma anche per le […]