Fotovoltaico in crescita in Italia, solare il 20% degli impianti green

Fonte immagine: Foto di skeeze da Pixabay

Cresce il fotovoltaico tra le rinnovabili italiane secondo l'ultimo rapporto diffuso dal GSE, Gestore dei Servizi Energetici.

Il fotovoltaico è in crescita tra le rinnovabili italiane. A sottolinearlo il Rapporto Statistico 2018, pubblicato in questi giorni dal GSE. Secondo il Gestore dei Servizi Energetici il settore dell’energia solare coprirebbe il 20% dell’intera produzione da fonti verdi, a fronte di una quota sul Consumo interno lordo di elettricità pari al 7%.

In Italia al 2018 risultano installati 822.301 impianti per quanto riguarda il comparto fotovoltaico, a fronte di una potenza totale di 20.108 MW e una produzione pari a 22.654 GWh (intorno al 20% rispetto ai 115.000 GWh prodotti dalle rinnovabili italiane nel complesso). A farla da padrone sono le installazioni con potenza compresa tra i 3 e i 20 kW, seguite da quelle 1-3 kW (34%) e dalle 20-200 kW (7%). Secondo quanto calcolato dal Gestore dei Servizi Energetici gli impianti fino a 200 kW rappresentano “il 99% del parco installato e il 42% della potenza totale”. I dati sono tratti dal “Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico 2018”.

Andando ad analizzare il quadro in ottica regionale il maggior numero di installazioni risulta trovarsi in Lombardia (125.250), seguita da Veneto (114.264) ed Emilia Romagna (85.156). Prendendo in considerazione potenza e produzione è invece la Puglia a risultare in vetta per quanto riguarda entrambi gli indicatori: 2.652 MW di potenza installata, 3.438 GWh l’energia elettrica prodotta.

Restando sul tema della produzione il 2018 ha fatto registrare un calo di oltre 1,7 TWh rispetto all’anno precedente (che si era al contrario distinto per un incremento di 2,4 TWh rispetto al 2016). Si ritiene a causa delle variazione nell’irraggiamento solare, come supportato anche dai dati relativi all’attività: il parco italiano ha lavorato in media 1.141 ore (-8% rispetto al 2017), con prevalenza nel Sud Italia (1.300 di media a fronte delle 1.050 nel Nord).

La produzione destinata all’autoconsumo ha rappresentato nel 2018 il 22,7% (5.137 GWh) della quota complessiva degli impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda invece le nuove installazioni sono entrate in esercizio più di 48mila (+9,8% rispetto al 2017) strutture nell’anno passato, equivalenti a circa 440 MW di potenza (+6,2%). Si è trattato perlopiù di impianti dai 3 ai 20 kW, seguiti da quelli nella fascia 1-3 kW. In termini di nuove installazioni sul podio sempre Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Bene anche il Lazio (+8,2%) e la Sicilia (+6%).

Fonte: GSE