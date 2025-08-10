Un’autunno di grandi opportunità per le famiglie a basso reddito grazie alla misura di sostegno economico che offre un bonus da 500 euro per gli acquisti.

Dal prossimo ottobre questa carta sarà nuovamente disponibile, ma con novità sostanziali rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di indirizzare meglio gli aiuti e contrastare l’inflazione alimentare.

La Carta dedicata a te è una carta elettronica prepagata, gestita da Poste Italiane tramite Postepay, che viene ricaricata direttamente dallo Stato con un importo fisso di 500 euro. Il bonus non richiede alcuna domanda da parte delle famiglie, poiché l’INPS si occuperà di selezionare i beneficiari sulla base dei dati ISEE, inviando le liste ai Comuni per la distribuzione.

La nuova Carta dedicata a te: modalità e novità per il 202

Dal 2025 cambia radicalmente l’utilizzo della carta: il bonus potrà essere speso esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Viene dunque eliminata la possibilità di utilizzare la somma per il rifornimento di carburante o per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici, come invece avveniva nel 2024. Questo nuovo orientamento è stato definito dal decreto attuativo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, con la finalità di concentrare l’aiuto sulle esigenze più urgenti delle famiglie in difficoltà.

La carta ha inoltre alcune caratteristiche importanti:

è gratuita e non richiede alcuna domanda formale da parte dei cittadini;

può essere utilizzata solo nei negozi convenzionati con circuito Mastercard che vendono generi alimentari;

garantisce uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati presso gli esercizi aderenti;

non permette prelievi di contante né acquisti non alimentari.

Potranno beneficiare della Carta dedicata a te circa 1,1 milioni di famiglie italiane con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Sono però esclusi dal beneficio i nuclei familiari che già percepiscono altre forme di sostegno statale come l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti, o indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll), cassa integrazione e mobilità.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie numerose, con almeno tre componenti e figli minori, considerate maggiormente vulnerabili.

Non sarà necessario presentare una domanda per ottenere la carta: sarà l’INPS a stilare le liste dei beneficiari e a comunicarle ai Comuni. I nuclei selezionati riceveranno una notifica ufficiale con le istruzioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali. Al momento del ritiro, sarà necessario esibire un documento d’identità valido, il codice fiscale e la comunicazione ricevuta.

L’attivazione della carta è prevista per ottobre 2025, anche se le date precise non sono state ancora ufficializzate. Nel 2024 i beneficiari dovevano effettuare il primo acquisto entro metà dicembre e utilizzare l’intero importo entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Quest’anno, a causa di un leggero ritardo nella distribuzione, è possibile che i termini per l’utilizzo del bonus vengano prorogati.