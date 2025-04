Conseguire la patente di guida è quello che tutti noi desideriamo non appena si compiono i 18 anni di età. Ci sembra il primo passo per diventare, ufficialmente, indipendenti.

Ma ci sono molte cose che non sappiamo sullo stesso documento che ci permette di guidare un’automobile. Non le conosciamo perché, forse, non ci abbiamo mai fatto caso o forse, perché non ce ne hanno mai completamente spiegato il vero valore.

Nello specifico, ci sono alcuni segni e codici che è necessario conoscere perché possono tornarci utili anche in caso di pericolo. Cerchiamo di capire insieme.

Patente: quanti codici dobbiamo conoscere

La patente di guida rappresenta il primo passo verso l’indipendenza, verso l’età adulta. Infatti, i ragazzi, non appena compiuti i 18 anni, hanno come primo grande obiettivo da raggiungere quello di iscriversi a scuola guida per poter conseguire questo importante documento. Ma, come anche molti adulti, non sempre si è a conoscenza di tutti i codici e i segni che la patente stessa contiene.

Bisognerebbe, infatti, imparare a leggere la patente, conoscerla in ogni suo singolo dettaglio così da non trovarsi in difficoltà quando si commette, ad esempio, un’infrazione che può non sembrarci tale o, anche, quando essa è in scadenza ma noi non lo sappiamo.

Per questo motivo, andiamo ad analizzarla in ogni singolo dettaglio. Partiamo dal fatto che, su di essa, oltre alla nostra fotografia, sono riportate le nostre generalità, la data e il luogo di nascita, quanto anche la data di rilascio della patente stessa e chi ce l’ha rilasciata (ovvero la Motorizzazione Civile della nostra città di residenza).

Eccone alcuni

Su di essa, poi, c’è anche un codice alfanumerico di 10 cifre che identifica la nostra patente, insieme anche alla nostra firma autografa. Ma, come abbiamo detto all’inizio, vi sono dei codici e dei numeri di cui dobbiamo conoscere l’importanza e che sono presenti sulla nostra patente. Nella colonna relativa alle restrizioni (tutte poste sul retro della patente) al codice 01 identifichiamo l’obbligo di utilizzare correzioni visive come occhiali o lenti a contatto durante la guida.

A questo, fa seguito anche il codice 02 per coloro che portano, sempre alla guida, protesi acustiche obbligatorie. Il codice 03, invece, identifica se si porta un tutore o un apparecchio di carattere ortopedico quando si guida. Fanno seguito a questi, anche, il codice 05 che identifica eventuali limitazioni alla guida solo negli orari diurni; il codice 102, che indica limitazioni legate a particolari condizioni mediche che influiscono sulla guida.

In ultimo, ma non meno importante degli altri, è il codice 78 che identifica un veicolo con obbligo di cambio automatico, e il codice 95 per chi è in formazione professionale per autisti.