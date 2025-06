Se hai questa mozzarella in casa, non consumarla. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di un lotto di mozzarella di bufala Campana, che potrebbe avere e contenere un errore nell’etichetta. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Nuovo richiamo alimentare

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Un richiamo alimentare è stato segnalato del Ministero della salute e, questa volta, riguarda un prodotto caseario: la mozzarella di bufala campana, nello specifico un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP a marchio Cilento. Le motivazioni di questo richiamo alimentare sono state portate avanti dal riscontro di un errore posto sull’etichetta di questo particolare lotto e che riguarda la data di scadenza e di consumazione del prodotto stesso.

La data riportata sulla confezione è, difatti, errata: l’etichetta riporta la data di scadenza del 09/07/2026, quando invece di quella corretta è del 09/07/2025.il lotto di mozzarella venduto con questo errore è il L160, ed è il prodotto venduto nelle confezioni da 125 grammi ciascuna. A produrre il prodotto con questo particolare errore è l’azienda Cilento Spa che si trova in località Campofelice, a Cellole, in provincia di Caserta.

Si tratta della mozzarella di bufala

È l’azienda stessa a specificare che, a scopo puramente precauzionale, si richiede a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto di consumarla entro e non oltre la data del 09/07/2025.

Se si ha, comunque, paura di consumarlo, ci si può anche recare, in possesso del prodotto richiamato, al punto vendita dove lo si è acquistato e chiedere il rimborso.

L’azienda ha, inoltre, la possibilità a tutti coloro che volessero chiedere ulteriori informazioni sul prodotto stesso, si poterla contattare all’indirizzo e-mail quality@cilentospa.it. Un errore sì, ma che ha allarmato tutti i cittadini che avevano acquistato questo prodotto ma, con questo richiamo da parte anche del Ministero della salute, la situazione è sotto controllo.