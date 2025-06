La Carta Spesa da 1000 euro è destinata a famiglie e cittadini con ISEE basso. Ecco i requisiti, come fare domanda e dove può essere usata.

A Roma, entra ufficialmente in vigore la Carta Spesa da 1000 euro, un intervento straordinario predisposto dallo Stato per sostenere famiglie e cittadini in condizioni economiche precarie. La misura si inserisce nel contesto di un’inflazione che continua a pesare sui bilanci domestici, aggravando situazioni già fragili. Si tratta di una carta prepagata nominale, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità. Non si potrà impiegare per spese superflue o per finalità non consentite. L’obiettivo è assicurare un supporto diretto e tracciabile alle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso un’erogazione controllata e vincolata.

Requisiti economici e documenti necessari per accedere al beneficio

L’accesso alla Carta Spesa è riservato a chi dimostra una condizione di vulnerabilità economica certificata. Tra i soggetti ammissibili rientrano i nuclei familiari con figli minorenni, i disoccupati, i pensionati con redditi bassi e chi possiede un ISEE sotto soglia, determinata annualmente in base alla composizione familiare e alla situazione patrimoniale complessiva.

Per poter presentare la domanda è obbligatorio avere residenza in Italia, disporre di un ISEE aggiornato e valido, e non superare i limiti patrimoniali fissati, compresi i valori relativi a immobili, beni mobili e giacenze bancarie. La procedura prevede la consegna di:

Modulo compilato

Documento d’identità in corso di validità

Attestazione ISEE

La documentazione va presentata presso gli uffici del Comune di residenza. Da quel momento si attiva la fase istruttoria: l’amministrazione avvia i controlli per verificare la corrispondenza dei dati con i criteri stabiliti. Se tutto risulta conforme, la carta viene emessa con un accredito fisso di 1000 euro.

La tempistica può variare: in alcune zone l’erogazione richiede solo qualche settimana, in altre può allungarsi a causa del numero elevato di richieste. Per evitare rallentamenti è consigliabile presentare domanda in anticipo e con documenti completi e corretti.

Come e dove si può usare la carta, e cosa succede se cambiano i requisiti

La Carta Spesa può essere utilizzata unicamente per acquistare prodotti essenziali, come generi alimentari e articoli per l’igiene personale. È vietato l’utilizzo per pagamenti online, bollette, elettronica, abbigliamento, ricariche telefoniche o spese ludiche. Il beneficiario deve verificare quali esercizi commerciali siano convenzionati nel proprio Comune: nella maggior parte dei casi si tratta di grandi catene della GDO, ma in alcuni territori l’uso è esteso anche a mercati rionali e fiere locali.

La validità della carta è limitata nel tempo e non prevede rinnovo automatico. Ogni variazione significativa – che sia nel reddito, nel numero dei componenti del nucleo o nella proprietà di beni mobili o immobili – deve essere immediatamente comunicata al Comune.

In caso di decadimento dei requisiti o di uso improprio della carta, il contributo può essere revocato, anche con effetto retroattivo. La carta può essere bloccata e le somme residue non più utilizzabili. L’amministrazione può anche richiedere il rimborso delle somme indebitamente percepite.

La misura è pensata per agire in modo mirato, evitando dispersioni e assicurando che il sostegno raggiunga chi realmente ne ha bisogno. Chi riceve la Carta Spesa deve conservarla con attenzione, evitare abusi e aggiornare sempre la propria posizione anagrafica ed economica, per non compromettere l’accesso a un contributo che, in molti casi, rappresenta un aiuto essenziale.