Anticipazioni Beautiful, un nuovo colpo di scena è in arrivo. Scopriamo insieme che cosa vedremo, nel dettaglio

Beautiful è da sempre una delle soap più longeve e più seguite, a livello mondiale. I colpi di scena sono parecchi, per non parlare del fatto che le trame sono complesse, e lasciano il telespettatore sulle spine, fino alla svolta.

Tra segreti, intrighi, passioni, è impossibile non restare colpiti dalle trame di questa soap. Ma prima di parlare degli spoiler delle puntate che vedremo a breve su Canale 5, facciamo un breve passo indietro e diamo un’occhiata alle puntate precedenti.

Negli episodi trasmessi nelle scorse puntate, Liam ha deciso di chiudere con Hope, non perdonandola per il bacio con Thomas, e ha scelto di divorziare. Hope ha quindi deciso di stare insieme a Thomas.

Nel frattempo, Deacon ha negato davanti a Ridge, di sapere cose che riguardano Sheila. Intanto, R.J., il figlio di Ridge e Brooke, ha deciso di aiutare Eric a creare una nuova collezione, dato che l’uomo ha dei grossi problemi alle mani, per via di un tremolio che non lo lascia in pace. Ma scopriamo, ora, che cosa vedremo nelle prossime puntate della soap americana.

Anticipazioni Beautiful, qualcuno sparisce: di chi si tratta

Nelle puntate della soap che vedremo questa settimana, fino al 1° marzo 2025, ci sarà un importante colpo di scena. Steffy e Finn, per varie vicissitudini, si sono allontanati. Finn, peraltro, avrà una discussione con Liam, in cui lo accuserà di volersi mettere in mezzo, tra lui e sua moglie. L’uomo, dal canto suo, replicherà al medico che è colpa sua se Sheila è riuscita ad avvicinarsi ai suoi familiari.

E proprio Sheila si confiderà con Deacon, in merito a come la trattano i Forrester. L’uomo le consiglierà di state attenta, perché il rapporto del figlio con Steffy è forte.

E proprio Steffy, infatti, tornerà a vivere a casa sua con Finn, il quale ne sarà molto felice. La donna dirà a suo marito di amarlo ancora, e di essere ritornata per restare, con i loro figli. Il medico gioirà per il ritorno della moglie, promettendole di tutelare lei e loro figli, da qualsiasi avversità.

Ridge dirà a Liam che Steffy e Fin si sono rimessi insieme e Liam confesserà all’uomo di essersi pentito di aver rovinato la sua relazione con la donna. Intanto, Sheila si presenterà fuori dalla finestra di casa del figlio, e Steffy, al solo vederla, urlerà spaventata. Finn farà entrare Sheila, e quest’ultima spiegherà che l’unica cosa che vuole è stare accanto al figlio e ai nipoti. Finn e Steffy le diranno che deve stare lontano da loro, e Sheila se ne andrà.

Steffy, però, intimorita, sceglierà di andare via da Los Angeles, e di portare con sé anche i figli.