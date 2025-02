Negli ultimi mesi, un’iniziativa governativa ha attirato l’attenzione di molte famiglie in difficoltà economica: la carta dedicata a te.

Con la scadenza imminente per l’utilizzo del credito residuo, è fondamentale che i beneficiari prestino attenzione ai termini e alle modalità di spesa per non perdere un aiuto economico prezioso. In questo articolo, esploreremo in dettaglio come funziona la carta, quali beni possono essere acquistati e daremo uno sguardo alle prospettive future per i titolari di questa carta.

Introdotta nel 2023, la carta dedicata a te è stata creata per offrire un sostegno economico alle famiglie più vulnerabili. Nel 2024, il programma ha previsto l’erogazione di un contributo di 500 euro per i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro. È importante notare che per poter beneficiare di questa misura, le famiglie non devono ricevere altre forme di assistenza statale, come il Reddito di Cittadinanza, NASPI, DIS-COLL o l’assegno di inclusione. Questa scelta mira a garantire che il sostegno arrivi effettivamente a chi ne ha più bisogno, evitando sovrapposizioni con altre forme di aiuto.

Come funziona la carta dedicata a te

L’assegnazione della carta dedicata a te avviene in modo automatico e viene gestita da Poste Italiane. La distribuzione delle carte per l’edizione 2024 è avvenuta nel corso dello scorso anno. La carta funziona come una carta elettronica tradizionale appartenente al circuito Mastercard, ma presenta restrizioni che ne limitano l’uso a specifiche tipologie di acquisti.

Il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2023 ha stabilito l’elenco dei beni acquistabili, che include:

Alimenti di base: carne (bovina, suina, avicola, ovina, caprina), pesce fresco, latte e derivati, uova, oli (d’oliva e di semi), prodotti da forno, pasta, riso, cereali, farine, legumi, frutta e verdura fresche, conserve di pomodoro, miele, zucchero, cacao e cioccolato, nonché alimenti per l’infanzia. Bevande: acqua minerale, caffè, tè, camomilla e aceto di vino. È importante notare che l’acquisto di alcolici è vietato. Spese di trasporto: è consentito pagare carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico.

Questi acquisti devono essere effettuati esclusivamente presso esercizi commerciali convenzionati con il circuito Mastercard, il che implica che i beneficiari devono prestare attenzione a dove effettuano i propri acquisti.

È fondamentale rispettare le scadenze relative all’uso della carta. Per l’edizione 2024, l’attivazione della carta richiedeva che il beneficiario effettuasse un primo acquisto entro il 16 dicembre 2024; in caso contrario, la carta sarebbe stata disattivata automaticamente.

Il termine ultimo per spendere il saldo disponibile è fissato al 28 febbraio 2025. Questo significa che i beneficiari hanno solo pochi giorni per utilizzare il credito residuo. Oltre questa data, qualsiasi somma non spesa andrà persa definitivamente, rappresentando un’opportunità economica mancata per le famiglie già in difficoltà.

Come utilizzare al meglio il credito

Per ottimizzare l’utilizzo del credito residuo sulla carta dedicata a te, è utile pianificare gli acquisti in anticipo. Ecco alcuni suggerimenti per massimizzare il valore del contributo: