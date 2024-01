Forse non tutti sanno che il 2024 è stato nominato dalla FAO come l'anno internazionale dei camelidi. Ma cosa vuole dire? Come è possibile che il concetto di sostenibilità passi attraverso cammelli e dromedari (tanto per citare i due camelidi più famosi, ma ce ne sono diversi altri)? Scopriamolo insieme

Lo sappiamo, può sembrare strano, la Fao ha stabilito che il 2024 è l’anno internazionale FAO dei camelidi. Giustamente vi starete chiedendo come mai la FAO abbia deciso di dedicare quest’anno proprio ai cammelli & company nell’ottica della sostenibilità. Ebbene: la FAO ha voluto ricordare a tutti l’importante ruolo di questi animali che forniscono sostentamento sotto forma di carne, latte e fibre a milioni di persone. Perché forse per noi cammelli e dromedari sono considerati animali esotici, ma per molte famiglie sono l’equivalente nostro di bovini e pecore.

L’anno internazionale FAO dei camelidi, quando la sostenibilità passa dai cammelli

L’anno scorso la FAO aveva deciso di dedicare il 2023 al miglio, mentre quest’anno è tornata nel regno Animale e ha scelto di dedicare il 2024 ai camelidi. Il fatto è che questi animali, non autoctoni qui da noi (per cammelli e dromedari possiamo vederne qualcuno solo negli zoo o nei giardini zoologici, mentre qua e là per la penisola ci sono piccoli allevamenti di lama e alpaca, spesso anche abbinati ad agriturismi green), ecco che in più di 90 paesi del mondo questi animali sono una fonte di sostentamento importante.

Non solo svolgono il ruolo di animali da soma al posto di cavalli, buoi o asini (questo soprattutto per le popolazioni locali indigene), ma sono anche una fonte di carne, latte e lana. I camelidi diventando dunque il simbolo del sostentamento per milioni di persone e famiglie. E questo in ambienti non esattamente favorevoli all’umanità, come le zone desertiche o quelle montuose.

Grazie all’anno internazionale dei camelidi ecco che la FAO vuole accrescere la consapevolezza mondiale relativamente all’aiuto che questi animali danno per quanto riguarda i concetti di sicurezza alimentare ed economica di molte popolazioni.

Il fatto è che i camelidi ben si sposano con gli obiettivi di sostenibilità che concernono diversi ambiti:

lotta contro la fame e la malnutrizione

eliminazione della povertà

emancipazione delle donne

utilizzo sostenibile dei vari ecosistemi terrestri

Tutto ciò viene svolto dai camelidi in quanto vivono in zone dove altre specie animali, che potrebbero fornire le medesime risorse, non riescono a sopravvivere. Come anticipavamo prima, oltre che essere adibiti a mezzi di trasporto, ecco che forniscono alle comunità locali latte, carne, lana per gli indumenti e anche fertilizzanti grazie ai loro escrementi.

Per tutti questi motivi i camelidi sono assurti al ruolo di animali resilienti nei confronti dei cambiamenti climatici, soprattutto nelle zone dove sono più diffusi. Parliamo, per esempio, delle Ande o dei deserti dell’Africa e dell’Asia.

Il concetto è quello di investire maggiormente in questo sistema basato sui camelidi, rispettando ovviamente tradizioni e culture.

Curiosità sui camelidi: quante specie conosciamo?

Non solo cammelli e dromedari, ma ci sono anche altri camelidi che dobbiamo conoscere:

Lama guanicoe: è il guanaco

Lama glama: è il lama

Vicugna vicugna: vigogna

Vicugna pacos: alpaca

Camelus bactrianus: cammello

Camelus dromedarius: dromedario

C. ferus: cammello selvatico

Aforismi, citazioni e frasi famose su cammelli e dromedari

Se siete curiosi di scoprire qualche aforisma, citazione e frasi famose su cammelli e dromedari, ecco cosa ci propone il mondo della cultura:

“Il cammello nel deserto può fare a meno dell’acqua per molto tempo, l’uomo non può fare a meno dei miraggi” – Mieczysław Kozłowski

“L’umorismo e la pazienza sono cammelli che ti guidano attraverso ogni deserto” – Phil Bosmans

“Allah creò il deserto per poterci passeggiare in pace, ma si accorse del suo errore e lo corresse. E così, ad onta dei suoi nemici e per l’utilità dell’uomo, fu creato il cammello” – Detto beduino

“Il cammello è un vero animale da deserto. Trae nutrimento da piante spinose che gli altri animali rifiutano, i suoi piedi si muovono come scarpe di neve nella sabbia e lo portano nel deserto attraverso la media di tre miglia all’ora con un peso di tre o quattro quintali sul dorso” – Torvald Faegre

“È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli” – Gesù di Nazareth

“Quando un cammello ci porta alla meta, dopo aver attraversato le sabbie di un deserto, è difficile che ci perdiamo in considerazioni del genere: Ha due gobbe e una dentatura orrenda. Al limite, pensiamo: «È degno del mio amore per l’aiuto che mi ha dato e per il fatto che si è dimostrato fedele. Senza la sua collaborazione, non potrei conoscere una parte del mondo “ – Paulo Coelho

