Animali estinti, quali sono? Foto e storie delle specie scomparse

Sono tantissimi gli animali estinti. Fra specie estinte nel passato, specie estinte negli ultimi anni e specie che si estingueranno entro i prossimi anni, ce ne sono davvero troppe per citarle tutte. Senza andare a scomodare i dinosauri, ecco una panoramica di alcune specie di animali estinte.

I motivi per cui le specie scompaiono sono sempre le stesse: la caccia indiscriminata, il bracconaggio, la perdita dell’habitat a causa dell’antropomorfizzazione dell’ambiente, l’inquinamento, i cambiamenti climatici. Come puoi vedere, per evitare l’estinzione degli animali e salvare queste specie l’unica sarebbe cambiare la mentalità dell’uomo. Il che appare una cosa molto difficile.

Animali estinti in Italia

Fra gli animali estinti in Italia annoveriamo diverse specie di uccelli, fra cui:

Albanella reale

Aquila di mare

Avvoltoio monaco

Falco pescatore

Francolino

Gipeto

Gobbo rugginoso

Gru

Monachella nera

Quaglia tridattila

In alcuni casi si è anche provato a reintrodurli nel territorio, a volte con successo, come con il Gipeto scomparso nella zona di Nuoro e reintrodotto con successo sulle Alpi. In altri casi, invece, i progetti o non sono andati avanti o sono stati un insuccesso.

Ci sono poi altre specie a rischio estinzione in Italia:

Aquila del Bonelli

Capovaccaio

Orso bruno marsicano

Pelobato fosco

Pernice bianca

Stambecco alpino

A questo bisogna poi aggiungere diverse specie di farfalle e pipistrelli.

Animali estinti da poco in natura

Secondo il WWF sono circa 160 le specie di animali da poco estintesi in natura. In particolare, queste specie si sono estinte nel corso degli ultimi due secoli secondo i dati della IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

In realtà queste specie scomparse potrebbero essere molte di più visto che per alcune è difficile capire quanti esemplari ancora ci siano in natura.

Ma ecco le specie estinte negli ultimi due secoli:

Akiaola di Kauai (Akialoa stejnegeri): uccello delle Hawaii estinto nel 2016, avvistato per l’ultima volta nel 1969

Alca impenne del’Oceano Atlantico (Pinguinus impennis): questo pinguino era diffuso nel Nord Atlantico

Bettongia del deserto (Bettongia anhydra): marsupiale estinto in natura nel 1933 soprattutto a causa di specie aliene invasive introdotte in Australia

Lipote (Lipotes vexillifer): delfino d’acqua dolce del Fiume Azzurro in Cina, estinto nel 2006 soprattutto a causa di catture accidentali durante la pesca e per via dell’inquinamento

(Lipotes vexillifer): delfino d’acqua dolce del Fiume Azzurro in Cina, estinto nel 2006 soprattutto a causa di catture accidentali durante la pesca e per via dell’inquinamento Orso dell’Atlante (Ursus arctos crowtheri): ultimo esemplare morto nel 1867. Era diffuso in Tunisia, Marocco e Algeria

Pipistrello dell’isola di Natale (Pipistrellus murrayi): estinto nel 2017 anche a causa dell’introduzione di speci alloctone predatorie e dell’uso di insetticidi, con ultimo avvistamento nel 2009, viveva in India

Quagga (Equus quagga quagga): in natura si è estinto nel 1878, in cattività nel 1883. Era una sottospecie di zebra del Sudafrica

(Equus quagga quagga): in natura si è estinto nel 1878, in cattività nel 1883. Era una sottospecie di zebra del Sudafrica Rinoceronte bianco settentrionale (Eratotherium simum cottoni): estinto nel 2018 a causa del bracconaggio che ha ucciso l’ultimo esemplare in cattività

(Eratotherium simum cottoni): estinto nel 2018 a causa del bracconaggio che ha ucciso l’ultimo esemplare in cattività Rospo dorato (Incilius periglenes): estinto nel 2004 anche a causa del surriscaldamento globale che ha ridotto il suo habitat nelle foreste tropicali delle zone montuose del Costa Rica

Stambecco dei Pirenei (Capra pyrenaica pyrenaica): estinto nel 2000 a causa della caccia

Testuggine dell’isola di Pinta (Chelonoidis abingdonii): l’ultimo esemplare, scoperto negli anni Settanta nell’isola più settentrionale delle Galapagos, è morto nel 2012

Tigre di Giava (Panthera tigris sondaica): estinta nel 1979 a causa del bracconaggio e della deforestazione

(Panthera tigris sondaica): estinta nel 1979 a causa del bracconaggio e della deforestazione Tilacino (Thylacinus cynocephalus): la tigre della Tasmania era un marsupiale carnivoro estinto nel 1936 a causa della caccia

Top 5 animali estinti nel mondo

Ci sono poi cinque animali estinti in natura, anche in tempi non recenti, che sono rimasti nell’immaginario collettivo, oltre a tutti i dinosauri, si intende:

Mammut lanoso : simbolo dell’ultima era glaciale, convisse a lungo con l’uomo, ma si estinse 10mila anni fa a causa dei cambiamenti climatici e della caccia

: simbolo dell’ultima era glaciale, convisse a lungo con l’uomo, ma si estinse 10mila anni fa a causa dei cambiamenti climatici e della caccia Tigre con i denti a sciabola : sempre durante l’era glaciale, avevamo anche questo enorme predatore. Si estinse per gli stessi motivi del Mammut lanoso

: sempre durante l’era glaciale, avevamo anche questo enorme predatore. Si estinse per gli stessi motivi del Mammut lanoso Dodo : uccello columbiforme che viveva nelle isole Mauritius e che si è estinto nella seconda metà del XVII secolo a causa dell’arrivo di portoghesi e olandesi

: uccello columbiforme che viveva nelle isole Mauritius e che si è estinto nella seconda metà del XVII secolo a causa dell’arrivo di portoghesi e olandesi Foca monaca dei Caraibi: l’ultimo avvistamento risale al 1852, ma si è estinta a causa di turismo e antropomorfizzazione dell’ambiente

Grizzly della California: si è estinto da più di 100 anni

Quali animali si estingueranno entro il 2050?

Il WWF è chiaro: entro il 2050 fra gli animali estinti purtroppo annovereremo anche tigri, panda e rinoceronti. In realtà uno studio dell’Università Sapienza di Roma sostiene che entro il 2050 più di 440 specie animali scompariranno.

Se non si ridurranno le emissioni di CO2, rallentando il rischio di cambiamenti climatici, perderemo parecchie specie.

Animali estinti, ma poi avvistati di nuovo

Ci sono parecchi animali estinti di cui poi, col passare, del tempo, è saltato fuori inaspettatamente un ultimo esemplare. Fra di essi abbiamo: