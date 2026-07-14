Urban health: la città che previene le malattie inizia dalla pianificazione

Ambiente e salute in 100 secondi pubblica oggi, 14 luglio 2026, in Italia, una nuova serie di video-interviste sull’inquinamento atmosferico nell’ambito della campagna “Cambiamo aria”, promossa da ISDE Italia con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Italia, per rendere più comprensibili ai cittadini dati, rischi sanitari e possibili risposte a un problema che incide sulla vita quotidiana.

Inquinamento atmosferico, la campagna “Cambiamo aria” entra nel vivo

La nuova serie raccoglie 14 brevi contributi affidati a esperti, medici e rappresentanti del mondo scientifico, con un taglio pensato per arrivare anche a chi non frequenta convegni o documenti tecnici. Il tema, l’inquinamento dell’aria, viene affrontato partendo dalle cause — traffico, combustioni, organizzazione urbana, abitudini di mobilità — fino agli effetti sulla salute pubblica e alle misure di prevenzione.

Il progetto si inserisce nella campagna “Cambiamo aria”, iniziativa che mette insieme associazioni mediche e realtà impegnate sulla mobilità urbana sostenibile. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la consapevolezza pubblica: non solo spiegare quanto pesano polveri sottili e ossidi di azoto, ma anche mostrare che le scelte delle amministrazioni, dei tecnici e dei cittadini possono modificare l’esposizione quotidiana agli inquinanti. “Servono informazioni chiare, non allarmi generici”, è il senso del lavoro promosso da ISDE Italia, l’associazione dei medici per l’ambiente.

L’eredità di Giuseppe Fattori nella divulgazione ambientale

La pubblicazione della serie assume un significato più profondo perché rappresenta uno degli ultimi lavori di Giuseppe Fattori, medico, docente di marketing sociale, presidente di ISDE Modena e promotore della rubrica “Ambiente e salute in 100 secondi”, scomparso nel marzo 2026. Fattori aveva costruito negli anni un metodo semplice e riconoscibile: video brevi, linguaggio diretto, domande essenziali. Pochi minuti, ma con dati verificabili.

Il suo impegno, ricordano i colleghi, era orientato a creare un ponte tra comunicazione, salute pubblica e ambiente. Non una divulgazione astratta, dunque, ma uno strumento per orientare comportamenti, politiche locali e decisioni amministrative. In questo senso la nuova serie prosegue una strada già tracciata: parlare di aria, traffico, città e prevenzione senza separare ciò che nella vita reale resta intrecciato. La salute, diceva spesso chi ha lavorato con lui, comincia anche fuori dagli ambulatori.

Urban Health, il progetto della Regione Emilia-Romagna

Nella nuova puntata della rubrica, Giorgio Chiaranda, del settore prevenzione collettiva della Regione Emilia-Romagna, presenta il progetto Urban Health come un percorso di collaborazione tra sanità pubblica e pianificazione urbanistica. Il punto di partenza è concreto: progettisti, amministratori e tecnici, quando disegnano quartieri, strade, piazze e servizi, incidono anche sulla possibilità delle persone di muoversi, respirare meglio, incontrarsi, raggiungere scuole o ambulatori senza dipendere sempre dall’auto.

Chiaranda spiega che la Regione lavora a strumenti costruiti insieme al settore sanitario per orientare la pianificazione territoriale verso ambienti più favorevoli alla salute. Significa, per esempio, valutare percorsi pedonali e ciclabili, prossimità dei servizi, accessibilità degli spazi pubblici e qualità dell’ambiente urbano. Non si tratta di aggiungere un vincolo burocratico ai piani comunali, ma di leggere le trasformazioni delle città anche attraverso indicatori di prevenzione. Solo allora l’urbanistica diventa, nei fatti, una leva sanitaria.

Città, mobilità e prevenzione: la salute oltre gli ospedali

La prospettiva indicata da Urban Health considera la salute non solo come competenza di ospedali e ambulatori, ma come risultato delle decisioni quotidiane su mobilità, casa, verde, servizi e qualità dell’aria. Se un quartiere rende più facile camminare, andare in bicicletta o raggiungere un parco, può contribuire nel tempo a ridurre sedentarietà e fattori di rischio. Piccoli spostamenti, ripetuti ogni giorno. È lì che la prevenzione diventa concreta.

Secondo l’impostazione illustrata nella rubrica, ambienti urbani meglio progettati possono favorire l’attività fisica, ridurre esposizioni dannose e contribuire, nel medio-lungo periodo, alla diminuzione di patologie come il diabete e della mortalità evitabile. I tempi, avvertono gli esperti, non sono immediati: una pista ciclabile o una piazza riqualificata non cambiano da sole gli indicatori sanitari. Eppure possono orientare abitudini, ridurre disuguaglianze e rendere più facile scegliere comportamenti protettivi.

Il messaggio finale della serie è netto, pur senza toni gridati: l’inquinamento atmosferico non è un tema separato dalla vita urbana. Riguarda il modo in cui ci muoviamo, il disegno dei paesi, le politiche locali, l’accesso ai servizi e la responsabilità collettiva. Con “Ambiente e salute in 100 secondi”, la divulgazione prova a fare questo: tradurre evidenze scientifiche in parole comprensibili, perché cittadini e amministratori possano decidere con qualche elemento in più.