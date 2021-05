Allerta Listeria monocytogenes nel salmone affumicato

Allerta Listeria monocytogenes in alcuni lotti di salmone affumicato, le informazioni utili comunicate dal Ministero della salute.

Allerta Listeria monocytogenes dal Ministero della Salute un comunicato ufficiale per allertare la popolazione sulla possibile contaminazione di alcune confezione da 100 grammi di salmone a marchio Salmone Selvaggio Sockeye affumicato.

Il lotto di salmone affumicato interessato dall’allerta Listeria è il numero 20972163 ed è prodotto dall’azienda danese Polar Salmon Hjerting Laks A/S, specializzata in prodotti ittici affumicati, refrigerati e congelati.

Questa non è la prima volta che l’azienda subisce un richiamo per rischio microbiologico, la situazione si era già presentata nel settembre del 2020, e aveva coinvolto la stessa tipologia di prodotto ovvero la confezione da 100 grammi di salmone affumicato presente sul mercato. Secondo gli esperti che hanno lanciato l’allerta il prodotto incriminato non deve essere consumato, proprio a causa della possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, ma restituito presso il punto vendita.

Di questi giorni anche la notizia di un’allerta Listeria riguardante alcune confezioni di tartare di scottona. A diffondere l’avviso è stato il Ministero della Salute, che ha fornito anche le indicazioni utili per riconoscere i prodotti a rischio e tutelare la sicurezza alimentare in caso di avvenuto acquisto.

Batterio che porta alla listeriosi, una malattia infettiva di tipo alimentare. La Listeria monocytogenes è presente nel terreno e può contaminare frutta e ortaggi, ma anche cibi crudi come carni e formaggi non pastorizzati o cotti.

Una presenza che può favorire una serie di sintomi immediati e definiti come forma tipica, i primi a poche ore dall’ingestione in grado di colpire l’intestino favorendo problematiche quali diarrea. Ma nei casi più gravi il batterio può passare dall’intestino al sangue, per poi diffondersi all’interno dell’organismo fino a raggiungere il sistema nervoso, manifestandosi in una condizione definita forma sistemica.

Fonte: Ministero della Salute