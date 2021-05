Allerta Listeria per la tartare di scottona: i lotti interessati

Allerta Listeria monocytogenes nella tartare di scottona, l'avviso diffuso dal Ministero della Salute insieme alle indicazioni utili.

Allerta Listeria monocytogenes lanciata dal Ministero della Salute per quanto riguarda una vendita di tartare di scottona. I lotti interessati sono a marchio Filè, prodotto dall’azienda Santo Stefano Spa, con stabilimento a Sandrigo in Provincia di Vicenza.

L’alimento è venduto in vassoi da 160 grammi l’uno e, dopo un’accurata analisi, è stata riscontrata la presenza della Listeria monocytogenes, ma in un’unità campionaria. La tartare in questione fa parte dei lotti 310346 con data di scadenza 12/05/2021, 310355 con scadenza 13/05/2021, e 310383 con scadenza 15/05/2021.

Il ministero, che ne ha fermato la vendita, ha avvertito la popolazione di non consumare l’articolo in questione, raccomandando di riconsegnare il tutto al punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. Un’accortezza importante per la salute e per evitare l’ingestione accidentale del prodotto. L’avviso ministeriale è corredato da una precisazione, ovvero che:

La quantificazione è inferiore ai limiti di rilevabilità del sistema analitico (10 ufc/g prodotto)

Listeria monocytogenes e i cibi crudi

La contaminazione dei cibi da parte del batterio Listeria monocytogenes è nota come listeriosi e interessa in prevalenza gli alimenti crudi, tra questi latte e formaggi non pastorizzati.

Anche frutta e verdura possono entrare in contatto con il batterio direttamente dal terreno, fino a raggiungere l’organismo se non lavate e pulite accuratamente. Senza dimenticare un’altra tipologia di cibi ovvero pesce e carne cruda e poco cotta, dove la Listeria monocytogenes riesce a sopravvivere indisturbata.

Quando si tratta di garantire la sicurezza alimentare agire con attenzione è fondamentale. Questo perché la listeriosi può agire indisturbata e palesarsi attraverso la sua forma tipica ovvero dopo ore dall’ingestione, colpendo l’intestino e manifestandosi attraverso febbre, nausea, dolori muscolari ma principalmente diarrea.

L’infezione può diventare invasiva e assumere una forma differente, definita sistemica, con il batterio che dall’intestino investe il sangue e l’organismo. Raggiungendo il sistema nervoso e manifestandosi anche a distanza di mesi attraverso sintomi differenti quali emicrania, meningite, confusione, irrigidimento del collo e anche perdita dell’equilibrio.

