Semi di sesamo neri, allerta per alti livelli di ossido di etilene

Fonte immagine: Foto di MYCCF da Pixabay

Semi di sesamo neri a rischio ossido di etilene, nuova allerta diffusa dal Ministero della Salute: ecco i lotti coinvolti.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Una nuova allerta del Ministero della Salute vede coinvolti i semi di sesamo. Si tratta in questo caso dei semi di sesamo neri distribuiti a marchio Bongiovanni Srl. Come per le precedenti allerte, il motivo dell’avviso è legato alla presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge.

La produzione delle confezioni di semi di sesamo nero è a carico della Di Gel Srl, con stabilimenti siti in via Monte Rosa 21 – Milano e via Brenta 4 – Rozzano. Il prodotto è distribuito nei formati da 250 grammi e da 1 kg.

Per quanto riguarda riguarda la data di scadenza del prodotto, nell’avviso viene fatto riferimento a un termine minimo di conservazione di 12 mesi mentre sulle confezioni è riportata la data 04/2022.

Come indicato nel documento di avviso diffuso dal Ministero della Salute in relazione alle procedure di tutela della sicurezza alimentare:

È stata attuata procedura di richiamo in quanto, come comunicato dal fornitore, vi è un superamento di limite legislativo per quanto concerne il contaminante ossido di etilene.

Rivolgendosi poi a negozianti e responsabili dei punti vendita della grande distribuzione, il Ministero della Salute ha rivolto a tutti questo invito:

Invitiamo a controllare al più presto eventuali giacenze possedute togliendole dalla vendita, isolandole e mettendole in quarantena e a farci sapere.

Di questi giorni anche una precedente allerta, sempre con oggetto un prodotto con livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Si tratta del Bio Muesli a marchio Natur Aktiv, con produzione da parte della DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. La distribuzione in Italia è a nome della Aldi Srl. Si tratta di confezioni di muesli da 750 grammi, il cui termine minimo di conservazione è TMC 26.08.2021.

Fonte: Ministero della Salute