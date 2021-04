Allerta ossido di etilene per il Bio Muesli Natur Aktiv

Fonte immagine: Foto di congerdesign da Pixabay

Bio Muesli a marchio Natur Aktiv a rischio ossido di etilene, tutte le informazioni contenute nell'allerta del Ministero della Salute.

Allerta rischio chimico per il Bio Muesli a marchio Natur Aktiv. Diffuso dal Ministero della Salute, l’avviso fa riferimento alla possibile contaminazione da ossido di etilene che riguarda alcuni degli ingredienti.

Il Bio Muesli – Mix di 5 cereali Natur Aktiv è commercializzato in Italia dalla Aldi Srl, mentre il produttore risulta essere la DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. GmbH (la stessa denominazione viene indicata anche come “marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore”).

Per quanto riguarda il di lotto coinvolto nell’allerta ossido di etilene, il numero corrisponde al cosiddetto termine minimo di conservazione: TMC 26.08.2021. Le confezioni sono da 750 grammi, prodotte presso lo stabilimento sito in Lüner Rennbahn 18 21339 Lüneburg, Germania.

Si tratta di un ritiro precauzionale, avverte il Ministero della Salute, volto a tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori:

Richiamo precauzionale per possibile presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge.

In caso si fosse proceduto all’acquisto di uno o più prodotti oggetto dell’allerta, si consiglia ai cittadini di astenersi dal consumo e di riportare la confezione presso il punto vendita. Secondo quanto riportato dalla Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), l’ossido di etilene presente negli alimenti non è immediatamente nocivo, ma può diventarlo se il consumo diventa costante nel tempo.

Occorre quindi prestare attenzione alle allerte diffuse dal Ministero della Salute, che indicano i prodotti nei quali i livelli sono risultati superiori ai limiti di legge, cercando di evitare l’assunzione di alimenti contaminati da ossido di etilene.

Fonte: Ministero della Salute