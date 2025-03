Negli ultimi tempi, le truffe negli Autogrill hanno suscitato preoccupazione tra i viaggiatori. Fai attenzione.

Se ti trovi a uno di questi punti di sosta e qualcuno ti offre un “controllo pneumatici”, è meglio che tu alzi il piede dall’acceleratore e te ne vada. Le segnalazioni di attività illecite in queste aree di sosta sono aumentate, e il modus operandi dei truffatori si è evoluto, rendendo i viaggiatori sempre più vulnerabili.

Recentemente, si è diffusa la truffa dello skimmer, un dispositivo che permetteva ai ladri di aggirare i sistemi di chiusura delle auto. Ora, però, la situazione si è aggravata con una nuova e insidiosa truffa che colpisce direttamente gli pneumatici.

Il raggiro del chiodo nella gomma

Il raggiro è tanto semplice quanto efficace: una volta che il conducente decide di fermarsi per una pausa, i malviventi si avvicinano all’auto e, in pochi secondi, infilano un chiodo o una vite in uno degli pneumatici, forandolo. Non ci sono segni evidenti di danno, ma solo una piccola perdita d’aria che il conducente noterà solo dopo aver ripreso la strada. Questo trucco è particolarmente efficace nei parcheggi affollati degli Autogrill, dove la distrazione è all’ordine del giorno e molti automobilisti non prestano attenzione ai dettagli che li circondano.

Una volta che l’automobilista riprende la guida, è probabile che non si renda conto immediatamente di nulla di insolito. Qui entra in gioco il truffatore, che, con un fare gentile e rassicurante, informa il conducente di avere una gomma bucata. A questo punto, il proprietario dell’auto si ferma per controllare, e la situazione si complica ulteriormente. Il truffatore, fingendo di essere un buon samaritano, si offre di aiutare con il cambio della gomma, mentre un complice si muove furtivamente dall’altro lato del veicolo.

Mentre il malcapitato è impegnato a verificare lo stato dello pneumatico, il complice ha l’opportunità di aprire la portiera dell’auto e arraffare tutto ciò che trova a portata di mano: borse, portafogli, telefoni e documenti. Questo stratagemma è così ben congegnato che le vittime spesso non si accorgono di nulla fino a quando non è troppo tardi. È un raggiro in crescita che ha portato a numerose segnalazioni di automobilisti raggirati.

La chiave per evitare di cadere in queste trappole è mantenere sempre alta la guardia. Ecco alcuni consigli utili:

Ignora qualsiasi offerta di controllo pneumatici e allontanati. Controlla autonomamente la situazione in un luogo sicuro, non in un parcheggio affollato. Sensibilizza amici e familiari riguardo a queste truffe, poiché il passaparola può essere un deterrente efficace. Allerta le autorità locali riguardo a queste attività illecite, affinché possano monitorare i parcheggi degli Autogrill.

È sempre meglio fare qualche metro in più, anche con una gomma potenzialmente bucata, piuttosto che rischiare di perdere beni preziosi.

Le istituzioni hanno un ruolo cruciale nel combattere queste forme di criminalità. Dovrebbero intensificare la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi di sosta e implementare campagne di sensibilizzazione che informino i viaggiatori sui rischi. L’installazione di telecamere di sorveglianza nei parcheggi potrebbe fungere da deterrente per i malintenzionati e offrire un maggiore senso di sicurezza agli automobilisti.

Inoltre, è fondamentale l’educazione stradale. Le scuole e le associazioni locali possono organizzare eventi per sensibilizzare i giovani e gli adulti sui pericoli delle truffe automobilistiche, incoraggiando un comportamento responsabile e attento.

In una società in cui la mobilità è fondamentale, è essenziale sviluppare una cultura della prevenzione. Ogni automobilista dovrebbe essere consapevole delle truffe in circolazione e adottare misure preventive per proteggere se stesso e i propri beni. Essere vigili e informati può fare la differenza tra una pausa rilassante e un’esperienza traumatica. Pertanto, quando ti trovi in un Autogrill e qualcuno ti chiede: “Salve, desidera un controllo pneumatici?”, rispondi con un “no” deciso e allontanati, proteggendo così te stesso e ciò che hai di più prezioso.